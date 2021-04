Yokogawa elige C3 AI Suite para mejorar las aplicaciones de IA empresarial

REDWOOD CITY, California, y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI) y Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) (“Yokogawa”) anunciaron hoy que Yokogawa ha seleccionado el C3 AI® Suite como plataforma para mejorar las aplicaciones empresariales de IA y complementar sus soluciones y servicios de transformación digital para clientes industriales.

Yokogawa firmó un acuerdo de varios años que permite a la empresa y a su subsidiaria de propiedad absoluta, KBC, implementar C3 AI Suite con sus capacidades avanzadas de inteligencia artificial en su cartera de software. Yokogawa y KBC implementan tecnología líder y mejores prácticas, lo que convierte la estrategia en resultados a través de la excelencia técnica y comercial, respaldada por la simulación y el análisis de ingeniería, y sistematizada a través de tecnología operativa y servicios digitales.

Yokogawa espera que C3 AI desempeñe un papel fundamental en sus ofertas habilitadas para inteligencia artificial que brindan productividad optimizada para los clientes, mayores niveles de autonomía industrial y creación de nuevas oportunidades comerciales en industrias verticales, incluidos generación de energía, energías renovables, minería y metales, productos químicos y petróleo y gas.

“El C3 AI Suite brinda nuevas oportunidades para integrar sin problemas la inteligencia artificial de vanguardia en nuestra cartera de software a escala empresarial”, señaló Yu Dai, un director de Yokogawa y vicepresidente senior de la sede de Soluciones digitales de la empresa. “Nuestro trabajo inicial con C3 AI impulsará la transformación digital a través de simulaciones más precisas para nuestros clientes, lo que conducirá a mejoras en su eficiencia operativa y márgenes”.

“Con C3 AI Suite que impulsa las ofertas líderes del mercado de Yokogawa en todas las industrias, los clientes pueden esperar herramientas más rápidas, precisas y escalables para agilizar las operaciones y contribuir al resultado final”, manifestó Tom Siebel, presidente y director ejecutivo de C3 AI. “La combinación de las fortalezas únicas de Yokogawa en medición, control y simulación con el software de inteligencia artificial empresarial líder de C3 AI dará como resultado operaciones mejoradas en todos los sectores verticales”.

El acuerdo también permite a C3 AI establecer una presencia directa en Japón a través de su trabajo con Yokogawa.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Obtenga más información en: https://c3.ai/

Acerca de Yokogawa

Fundada en 1915, Yokogawa participa en amplias actividades en las áreas de medición, control e información. El negocio de la automatización industrial proporciona productos, servicios y soluciones vitales a una amplia gama de industrias de procesos, incluidas las del petróleo, productos químicos, gas natural, energía, hierro y acero, y pulpa y papel. Con el área de innovación para la vida, la compañía busca mejorar radicalmente la productividad en las cadenas de valor de las industrias de alimentos y productos farmacéuticos. Las unidades de Pruebas y Medición, Aviación, entre otras, continúan brindando instrumentos y equipos esenciales con precisión y confiabilidad líderes en la industria. Yokogawa innova, conjuntamente con sus clientes, a través de una red global de 114 compañías que abarca 62 países y que generó 3700 millones de USD en ventas en el año fiscal 2019. Para obtener más información, visite www.yokogawa.com/.

Los nombres de corporaciones, organizaciones, productos, servicios y logotipos en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de C3 AI, Yokogawa Electric Corporation o de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.