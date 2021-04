Yokogawa choisit C3 AI Suite pour améliorer ses applications d’IA d’entreprise

REDWOOD CITY, Californie & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE : AI) et Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) (« Yokogawa ») ont annoncé aujourd’hui que Yokogawa avait sélectionné la Suite C3 AI® en tant que plateforme pour améliorer les applications d’IA d’entreprise et compléter ses solutions et services de transformation numérique pour les clients industriels.

Yokogawa a signé un accord pluriannuel permettant à l’entreprise et à sa filiale à 100 %, KBC, de déployer la Suite C3 AI avec ses capacités d’IA avancées dans leur portefeuille de logiciels. Yokogawa et KBC mettent en œuvre une technologie de pointe et les meilleures pratiques, transformant la stratégie en résultats grâce à l’excellence technique et commerciale, étayée par la simulation et l’analyse d’ingénierie, et systématisée par la technologie opérationnelle et les services numériques.

Yokogawa s’attend à ce que C3 AI joue un rôle essentiel dans ses offres basées sur l’IA, offrant une productivité optimisée pour les clients, des niveaux plus élevés d’autonomie industrielle et la création de nouvelles opportunités commerciales dans les industries verticales, y compris la production d’énergie, les énergies renouvelables, les mines et les métaux, les produits chimiques, et le pétrole et le gaz.

« La suite C3 AI offre de nouvelles opportunités pour intégrer de manière transparente une IA de pointe dans notre portefeuille de logiciels à l’échelle de l’entreprise», a déclaré Yu Dai, directeur de Yokogawa et vice-président senior du siège des solutions numériques de la société. « Notre travail initial avec C3 AI entraînera la transformation numérique grâce à des simulations plus précises pour nos clients, conduisant à des améliorations de leur efficacité opérationnelle et de leurs marges ».

« Avec la suite C3 AI, qui alimente les offres leaders du marché de Yokogawa dans tous les secteurs, les clients peuvent s’attendre à des outils plus rapides, plus précis et évolutifs pour rationaliser les opérations et augmenter les résultats », a déclaré Tom Siebel, président-directeur général de C3 AI. « La combinaison des atouts uniques de Yokogawa en matière de mesure, de contrôle et de simulation avec le logiciel d’intelligence artificielle leader de C3 AI permettra d’améliorer les opérations dans les secteurs verticaux de l’industrie ».

L’accord permet également à C3 AI d’établir une présence directe au Japon grâce à son travail avec Yokogawa.

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. En savoir plus sur : https://c3.ai/.

À propos de Yokogawa

Fondée en 1915, Yokogawa gère une large gamme d’activités dans les domaines des mesures, du contrôle et de l’information. Le segment de l’automatisation industrielle fournit des produits, services et solutions destinés à une large gamme d’industries de transformation, parmi lesquelles le pétrole, les produits chimiques, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, ainsi que la pâte et le papier. Grâce à son activité dédiée à l’innovation dans le domaine de la vie, la société s’efforce d’améliorer radicalement la productivité des chaînes de valeur des secteurs pharmaceutique et alimentaire. Active dans les segments des tests et mesures, de l’aviation et d’autres segments commerciaux, la société continue de fournir des instruments et des équipements essentiels avec une précision et une fiabilité de pointe. Yokogawa co-innove avec ses clients grâce à un réseau mondial de 114 sociétés réparties dans 62 pays, qui ont généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards USD au cours de l’exercice fiscal 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.yokogawa.com/.

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de C3 AI, Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.