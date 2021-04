Halliburton fournira une plate-forme de gestion des données pétrolières à la Direction norvégienne du pétrole

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE : HAL) a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de huit ans avec la Direction norvégienne du pétrole (NPD), pour déployer et exploiter Diskos, le référentiel national norvégien de données sismiques, de puits et de production pour l'industrie pétrolière et gazière.

Halliburton Landmark fournira Diskos 2.0 en utilisant les services cloud DecisionSpace® 365 dans iEnergy® - le premier cloud hybride E&P du secteur. Les services cloud natifs sont conformes à Open Subsurface Data Universe ™ et fournissent des données, une sécurité et une gouvernance de haute qualité, permettant aux utilisateurs d’accéder, de visualiser et d’interpréter facilement les données du plateau continental norvégien.

L'architecture ouverte et l'évolutivité du service permettent des flux de travail à travers le référentiel et les systèmes opérateur sur site ou dans le cloud, afin de prendre en charge des opérations efficaces, efficientes et agiles. Diskos 2.0 utilisera les applications cloud DecisionSpace 365 pour appliquer l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, afin de libérer toute la valeur des données souterraines, en révélant des informations supplémentaires sur les bassins, les réservoirs, les forages et la production, et d'améliorer ainsi les résultats de la récupération et de l'exploration des réservoirs.

« Nous sommes ravis de fournir ce nouveau niveau de service pour Diskos en collaboration avec les opérateurs et l'écosystème étendu, pour créer une expérience inégalée », a déclaré Nagaraj Srinivasan, vice-président senior de Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consulting. « Conformément à la stratégie numérique d'Halliburton, notre environnement cloud sécurisé, nos algorithmes d'apprentissage automatique et notre expertise en science des données aideront les opérateurs de la région à maximiser la valeur de leurs actifs ».

