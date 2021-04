BIOGGIO, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--De KD Pharma Group heeft de productieactiva verworven van een in Zwitserland gevestigde fabrikant van cannabinoïden. De activa geven KD Pharma toegang tot technologie voor de productie van Active Pharmaceutical Ingredients (API’s) op basis van fytocannabinoïden en andere plantenextracten. De technologie breidt KD’s portfolio van lipidentechnologie verder uit en kan worden gebruikt in combinatie met KD’s andere fractionerings- en scheidingstechnologieën.

“KD Pharma is een leider in lipidentechnologie die zich voornamelijk richt op omega-3s, maar onze technologie suite heeft toepassingen in andere lipide bronnen zoals cannabinoïden,” zegt Oscar Groet, CEO van de KD Pharma Group. “We hebben ons geëngageerd om onze technologieportfolio uit te breiden om API’s te ontwikkelen op basis van cannabinoïden en plantenextracten,” vervolgde Groet, “en deze activa geven KD Pharma bijkomende paden om nieuwe producten te ontwikkelen voor deze opkomende markt.”

