KD Pharma fait l'acquisition d'actifs de fabrication de phytoextraits et de CBD

BIOGGIO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le groupe KD Pharma a fait l'acquisition d'équipements de production d'un fabricant de cannabinoïdes basé en Suisse. Ces actifs offrent à KD Pharma l'accès à une technologie permettant de produire des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à base de phytocannabinoïdes et d'autres extraits de plantes. La technologie élargit le portefeuille de technologies lipidiques de KD et peut être utilisée en combinaison avec les autres méthodes de fractionnement et de séparation de KD.

« KD Pharma est un leader de la technologie des lipides axé principalement sur les oméga-3, mais notre gamme de technologies peut s'appliquer également à d'autres sources de lipides comme les cannabinoïdes », a déclaré Oscar Groet, PDG du groupe KD Pharma. « Nous avons pris l'engagement d'élargir notre portefeuille technologique pour développer des API à partir de cannabinoïdes et d'extraits de plantes », a poursuivi M. Groet, « et ces actifs ouvrent à KD Pharma des voies supplémentaires pour développer de nouveaux produits pour ce marché émergent ».

Le groupe KD Pharma a également déposé une licence pour une nouvelle méthode d'extraction d'Herbolea Biotech S.r.l. et prévoit la mise en service d'un site de fabrication cGMP complet et sous licence d'ici la fin de l'année.

À propos du groupe KD Pharma

Le groupe KD Pharma est un fabricant sous contrat qui développe des produits dans les domaines de la pharmacie et de la nutraceutique. C’est également l'un des plus importants producteurs d'acides gras oméga-3 au monde avec plus de 500 employés et une présence au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Le groupe KD Pharma a recours à des technologies de pointe protégées par de nombreux brevets. Rendez-vous sur www.kdpharmagroup.com pour de plus amples informations.

