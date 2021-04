Halliburton fornecerá plataforma de gerenciamento de dados de petróleo para a Norwegian Petroleum Directorate

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Halliburton Company (NYSE: HAL) anunciou hoje que assinou um contrato de oito anos com a Norwegian Petroleum Directorate (NPD) para implantar e operar o Diskos, o repositório nacional norueguês de dados sísmicos, de poços e de produção para o setor petróleo e gás.

A Halliburton Landmark irá entregar os serviços em nuvem Diskos 2.0 DecisionSpace® 365 na iEnergy®, a primeira nuvem híbrida de E&P do setor. Os serviços nativos em nuvem são compatíveis com a Open Subsurface Data Universe™ e oferecem dados de alta qualidade, segurança e governança para que os usuários possam facilmente acessar, visualizar e interpretar dados da Plataforma Continental da Noruega.

A arquitetura aberta e escalabilidade do serviço permitem fluxos de trabalho entre o repositório e os sistemas do operador no local, ou na nuvem, para suportar operações eficientes, eficazes e ágeis. O Diskos 2.0 utilizará os aplicativos em nuvem DecisionSpace 365 para aplicar aprendizado de máquina e inteligência artificial para destravar o valor integral de dados de subsuperfície, revelando percepções adicionais sobre bacia, reservatório, perfuração e produção para aprimorar a recuperação do reservatório e resultados de exploração.

“ Estamos empolgados em entregar este novo nível de serviço para o Diskos em colaboração com operadores e o ecossistema estendido para criar uma experiência inigualável”, afirmou Nagaraj Srinivasan, vice-presidente sênior da Landmark, soluções digitais e consultoria da Halliburton. “ Em consistência com a estratégia digital da Halliburton, nosso ambiente seguro em nuvem, algoritmos de aprendizado de máquina, e experiência em ciência de dados irá ajudar operadores na região a maximizar seu valor de ativos”.

Sobre a Halliburton

