BIOCORP et ROCHE DIABETES CARE FRANCE lancent le dispositif médical innovant Mallya pour faciliter le quotidien des patients diabétiques

Biocorp (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, et Roche Diabetes Care France, entreprise de référence dans l’accompagnement des patients diabétiques, annoncent le lancement en France du dispositif médical Mallya, disponible en officines. Développé par Biocorp, ce dispositif intelligent pour stylo injecteur d’insuline collecte et transfère les données d’insuline, avec une précision proche de 100%2. Rechargeable via son port usb, il est compatible avec la plupart des stylos à insuline jetables1. Cette innovation vise à simplifier le quotidien des patients diabétiques sous insulinothérapie et pourrait contribuer à éviter les erreurs ou oublis.

Les entreprises de santé Biocorp et Roche Diabetes Care France concrétisent leur collaboration - annoncée en juin dernier - avec la distribution depuis début avril des dispositifs intelligents Mallya pour stylos injecteurs d’insuline. Fabriquée à Clermont-Ferrand, cette innovation à destination des patients diabétiques sous insuline est la première de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE. Réutilisable et compatible avec 91%1 des stylos à insuline jetables, Mallya collecte automatiquement les données d’insuline (dose, date, heure) et les transfère à l’application Gluci-Chek développée par Roche Diabetes Care France, assurant une information qualifiée sur laquelle le patient peut s’appuyer et le médecin prendre ensuite des décisions3. Avec une intégration dans l’écosystème digital Roche Diabetes Care France, les patients bénéficient ainsi de solutions qui allègent la charge mentale liée à leur maladie, dans un contexte où plus de 750 000 personnes4 sont traitées par injections d’insuline en France (hors pompes).

« Le lancement commercial de Mallya marque une étape importante pour Biocorp. Nous sommes particulièrement fiers de le mener avec Roche Diabetes Care France. Sa position de leader, son vaste réseau de distribution auprès des officines et la connexion de notre dispositif innovant à son application Gluci-Chek présentent des avantages indéniables pour l’ensemble des professionnels de santé mais aussi et surtout pour les patients diabétiques à la recherche d’une meilleure qualité de vie, d’un meilleur confort dans la prise en charge et le suivi quotidien de leur maladie », Eric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp.

« Depuis plus de 40 ans, nous contribuons à ce que les personnes atteintes de diabète aient moins à penser à la gestion quotidienne de leur maladie. Nous nous engageons en faveur de l’autonomie et de la qualité de vie des patients diabétiques, en leur donnant les moyens de comprendre et d’agir sur leur pathologie. C’est précisément ce que permet Mallya de Biocorp, une fois intégré à notre écosystème digital pour patients et professionnels de santé. Nous sommes actuellement les seuls à proposer une solution de qualité, basée sur un dispositif médical marqué CE », Frédéric Jacquey, Président de Roche Diabetes Care France.

Une innovation pour améliorer le quotidien et le suivi des patients diabétiques sous insuline

Après la création de l’insuline à des fins thérapeutiques il y a 100 ans, l’innovation ne cesse de se poursuivre dans le domaine du diabète, avec une même ambition : permettre à toujours plus de patients de mieux vivre avec leur diabète au quotidien, un enjeu fort pour les patients traités sous insuline. À cet effet, Mallya collecte et transfère en temps réel5 les données d’insuline à son smartphone.

Une fois le dispositif installé, le patient sélectionne et injecte ses unités d’insuline comme à son habitude, le transfert des données (date, heure, dose choisie) se faisant automatiquement. Alors que, lors du premier confinement lié à la Covid19, 37%6 des patients diabétiques se sont sentis davantage inquiets par rapport à leur pathologie, le dispositif Mallya, simple et précis2, leur permet de suivre plus facilement les évolutions de leur maladie. Il pourrait ainsi contribuer à plus de sérénité, plus de sécurité et à moins d’erreur ou d’oubli dans la prise de leur traitement.

Partagées avec les professionnels de santé3 grâce à la plateforme dédiée Roche Diabetes Care Platform, les données d’insuline précises et exhaustives2 leur permettent de suivre – en face à face ou à distance - l’évolution de la maladie de leurs patients, d’affiner leur interprétation et contribuent à ajuster les décisions thérapeutiques.

Un dispositif intégré à une solution globale pour faciliter la gestion du diabète

Le dispositif vient enrichir l’écosystème digital de Roche Diabetes Care France pour la prise en charge globale et personnalisée du diabète. Cette solution reposait jusqu’ici sur trois éléments : les lecteurs de glycémie connectés (Accu-Chek® Mobile, Accu-Chek® Guide), l’application Gluci-Chek et la plateforme Roche Diabetes Care dédiée aux professionnels de santé. Mallya y ajoute les données d’insuline, pour un suivi plus complet des patients.

Utilisée régulièrement par plus de 60 000 patients diabétiques en France7, cette application pour smartphone réunit trois fonctionnalités majeures pour la gestion personnalisée du diabète : un outil de calcul des glucides avec visualisation des portions dans l’assiette, un journal d’auto-surveillance glycémique et une visualisation graphique des résultats glycémiques. Une fois Mallya connecté à Gluci-Chek, le patient n’a plus à reporter manuellement ses doses d’insuline puisque les données s’affichent automatiquement dans son journal d’auto-surveillance glycémique, et ce pour tout stylo à insuline compatible1. Dans un contexte où les Français sont reconfinés et où 58 % des patients diabétiques3 n’ont pas eu le sentiment d’avoir bénéficié d’une aide particulière pendant le premier confinement, ce dispositif connecté peut permettre un réel suivi de proximité.

À PROPOS DE ROCHE DIABETES CARE FRANCE

Roche Diabetes Care est une entreprise de santé spécialisée dans le diabète. Depuis plus de 40 ans, elle conçoit des solutions pour répondre aux besoins des patients comme des professionnels de santé : dispositifs médicaux (lecteurs de glycémie, auto-piqueurs, pompes à insuline), solutions digitales (applications, plateforme pour le partage des données glycémiques entre patients et professionnels de santé) et services (support d’information et d’éducation thérapeutique). Grâce à sa solution globale connectant dispositifs médicaux et solutions digitales, Roche Diabetes Care ouvre la voie à une gestion personnalisée du diabète avec pour ambition de faciliter et d’optimiser la prise en charge et le suivi de cette maladie complexe.

Roche Diabetes Care France est une filiale du groupe Roche en France, aux côtés de Roche SAS France et de Roche Diagnostics France. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.fr.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi précis2 des doses injectées. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.

À PROPOS DE MALLYA

04/2021 Mallya est un dispositif médical de collecte et de transfert sans fil des données des doses administrées par un stylo injecteur d'insuline. - Fabricant : Biocorp Production – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice FR-1840.

1 Le dispositif médical Mallya est compatible avec les stylos Solostar (réf. 9828648001), les stylos FlexPen (réf. 9832360001) et les stylos KwikPen (réf. 9827587001) à l'exception des stylos Junior KwikPen à la date du 1er janvier 2021. Calcul des parts de marché des stylos à insuline jetables à partir de Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Base de données Open Medic 2019.

2 99 % selon les IFU Mallya versions 6. Attention : certains facteurs externes peuvent affecter la précision de mesure de la dose ou le transfert des données.

3 Si le patient décide de partager ses données.

4 Source : IQVIA - LTD : Analyse de l'autosurveillance glycémique en vie réelle - Marchés lecteurs et bandelettes - CMA Février 2020 - Patients et volume.

5 Dès que le Bluetooth est activé.

6 Étude réalisée en ligne par CSA Research pour Roche Diabetes Care France du 18 au 27 mai 2020 auprès de 504 patients diabétiques (101 patients diabétiques de type 1 et 403 patients diabétiques de type 2)

7 Source : iTunes Connect & Google Play Console, janvier 2021