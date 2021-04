Titomic et Néos fabriqueront des plaques frontales en Invar 36 au Royaume-Uni

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Titomic vient de signer un protocole d'accord avec Neos International Limited en vue de créer une co-entreprise au Royaume-Uni qui fabriquera et vendra des plaques frontales en Invar 36 et des solutions de produits multi-métaux pour l'aérospatiale, la défense, l'automobile et le nucléaire. Les produits seront fabriqués à l'aide de la technologie TKF de fusion cinétique de Titomic, et de l'expertise de Neos en ingénierie et outillage spécialisés.

La co-entreprise Neos Titomic optimisera les délais de fourniture des outils en Invar et nickel et de produits connexes destinés aux secteurs de l'aérospatiale et d'autres secteurs vitaux. La fourniture rapide des outils fabriqués par la technologie TKF contribuera à l'adoption des technologies de composites en fibre de carbone de prochaine génération, qui jouent un rôle critique dans la production d'aéronefs et d'équipements légers et efficients en carburant afin de soutenir les industries de l'aviation et de l'espace au Royaume-Uni.

Cette co-entreprise garantira la production à haut rendement d'outils de moulage, d'outils en nickel et de solutions de défense pour l'ensemble de la chaîne logistique britannique, dans l'optique de promouvoir la place occupée par le Royaume-Uni dans les aéronefs de prochaine génération.

Les constructeurs d'avions sont généralement confrontés à des délais extrêmement longs pour l'outillage nécessaire à la fabrication de pièces en fibre de carbone, en raison des contraintes liées à la fabrication par coulage et corroyage. Pour aider le secteur à répondre à cette demande, Titomic a consacré deux années à une R&D approfondie afin de valider la fabrication TKF pour l'outillage. Ces efforts ont débouché sur un processus de fabrication efficace et une relation commerciale avec Neos afin de déployer cette technologie au Royaume-Uni.

Traditionnellement, l'outillage en Invar est fabriqué par usinage de billettes ou par coulage, ce qui produit jusqu'à 90% de pertes de matières ou des outils poreux, respectivement. Le processus TKF permet de relever ces défis en fabriquant des plaques frontales à la forme quasi définitive ne nécessitant que 10 à 20% d'usinage afin de créer une plaque frontale finie avec des délais nettement plus courts. Avec une porosité ne dépassant pas 0,5%, ces outils surpassent toutes les normes de tests de détection de fuite sous vide pour le moulage de fibre de carbone destinée à l'aérospatiale.

Avec de tels avantages, les clients réduisent les coûts, les délais et les déchets pour une productivité globale optimisée.

Cette co-entreprise met en avant les stratégies de croissance de Titomic, tout en garantissant que la technologie TKF générera de la valeur et des capacités pour des industries du monde entier.

À propos de NÉOS International Limited:

NÉOS International Limited est un groupe d'ingénierie basé au Royaume-Uni, qui soutient plusieurs des principaux équipementiers au monde en fournissant des solutions innovantes élaborées par de multiples centres technologiques au Royaume-Uni, au Portugal et en Inde. Rendez-vous sur www.neosintl.com

À propos de TITOMIC Limited:

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.titomic.com

