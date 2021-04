MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Titomic ha firmato un protocollo di intesa con Neos International Limited per formare una joint venture nel Regno Unito che si occuperà della produzione e della vendita di Invar 36 Faceplates e di prodotti realizzati in diversi metalli per le industrie aerospaziale, automobilistica, nucleare e della difesa. I prodotti verranno prodotti utilizzando la tecnologia della fusione cinetica di Titomic (TKF) e l'esperienza ingegneristica e strumentale specializzata di Neos.

La joint venture Neos Titomic migliorerà la distribuzione rapida di Invar e Nickel Shell Tooling e relativi prodotti all'industria aerospaziale e ad altri settori vitali. La rapida distribuzione di strumenti prodotti con tecnologia TKF contribuirà all'adozione di tecnologie di prossima generazione a base di materiali compositi in fibra di carbonio, essenziali per la produzione di attrezzature e velivoli leggeri a basso consumo di carburante per sostenere l'industria aerospaziale britannica.

