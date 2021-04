Titomic e Néos fabricarão placas frontais Invar36 no Reino Unido

MELBOURNE (Austrália)--(BUSINESS WIRE)--A Titomic assinou um conjunto de contratos com a Néos International Limited para formar uma joint venture no Reino Unido que fabricará e venderá placas frontais Invar36 e soluções de produtos multimetais para as indústrias aeroespacial, de defesa, automotiva e nuclear. Os produtos serão fabricados usando a tecnologia Kinetic Fusion da Titomic (TKF) e a especialização em engenharia e ferramentas da Néos.

A joint venture Néos Titomic melhorará a entrega rápida de Invar e Nickel Shell Tooling e produtos relacionados para o campo aeroespacial e outros setores vitais. A entrega rápida de ferramentas fabricadas com a TKF ajudará na adoção de tecnologias de compostos de fibra de carbono de próxima geração, essenciais para a produção de aeronaves e equipamentos leves e eficientes em termos de combustível para apoiar as indústrias aeronáutica e espacial do Reino Unido.

Esta joint venture vai garantir a produção de alta taxa de ferramentas de molde, ferramentas de níquel e soluções de defesa em toda a cadeia de suprimentos do Reino Unido, apoiando a posição do Reino Unido em aeronaves de próxima geração.

Os fabricantes de aeronaves costumam experimentar prazos de entrega extremamente longos em ferramentas necessárias para a fabricação de peças de fibra de carbono, devido a limitações na fabricação de moldados e forjados. Para ajudar a atender a essa demanda, a Titomic empreendeu dois anos de extensa pesquisa e desenvolvimento para validar a fabricação de ferramentas com a TKF. Esse trabalho culminou em um processo de fabricação eficaz e um relacionamento comercial com a Néos para fornecer a tecnologia ao Reino Unido.

Tradicionalmente, as ferramentas Invar são fabricadas por usinagem de tarugos ou moldados, o que resulta em até 90% de desperdício de material ou ferramentas porosas, respectivamente. O processo com a TKF aborda esses desafios a partir da fabricação de placas frontais de formato quase final, exigindo apenas entre 10% e 20% do material a ser usinado para criar uma placa frontal acabada em um tempo substancialmente menor. Com apenas 0,5% de porosidade, essas ferramentas superam todos os padrões de teste de vazamento a vácuo para moldagem de fibra de carbono aeroespacial.

Com esses benefícios, os clientes reduzem custos, prazos de entrega e desperdícios, melhorando assim a produtividade geral.

Esta joint venture destaca as estratégias de crescimento da Titomic, garantindo que a tecnologia TKF agregue valor e capacidade para indústrias no mundo todo.

Sobre a NÉOS International Limited:

A NÉOS International Limited é um grupo de engenharia com sede no Reino Unido, apoiando muitas das principais fabricantes de equipamentos originais do mundo, fornecendo soluções inovadoras de vários centros de tecnologia no Reino Unido, Portugal e Índia. Acesse: www.neosintl.com

Sobre a TITOMIC Limited:

Para mais informações, acesse: www.titomic.com.

