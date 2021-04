HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE: HAL) heeft vandaag aangekondigd dat het een achtjarig contract heeft getekend met het Norwegian Petroleum Directorate (NPD) voor de implementatie en exploitatie van Diskos, de Noorse nationale opslagplaats voor seismische, boorput- en productiegegevens voor de olie- en gassector.

Halliburton Landmark zal Diskos 2.0 leveren met behulp van DecisionSpace® 365 cloud services in iEnergy®- de eerste hybride E&P cloud in de sector. De cloud services voldoen aan de eisen van Open Subsurface Data Universe™ en bieden gegevens van hoge kwaliteit, beveiliging en governance, zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot gegevens van het Noors continentaal plat en deze kunnen visualiseren en interpreteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.