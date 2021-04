ODENSE, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--Per prima, Unicontrol ha inventato un pionieristico sistema di controllo macchina 3D progettato per i piccoli escavatori. Ora l'azienda danese è pronta a lanciare la sua ultima novità: un sistema di controllo intuitivo mirato specificamente alle terne. Il progetto è stato condotto in collaborazione con Huddig, il famoso produttore svedese di macchinari; insieme, le due aziende hanno sviluppato un sistema di controllo destinato agli operatori dei mezzi di movimentazione terra, semplice da usare, che non solo amplia il campo di applicazione delle terne, ma che apre anche la strada a maggiori profitti.

La riduzione dei tempi in cui le macchine di movimentazione terra sono impegnate sui cantieri permette di aumentare la redditività dei progetti.

