REDWOOD CITY, California, e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI) e Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) (“Yokogawa”) hanno annunciato oggi che Yokogawa ha scelto C3 AI® Suite come piattaforma per il potenziamento delle applicazioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale a complemento delle proprie soluzioni e servizi di trasformazione digitale per i clienti industriali.

Yokogawa ha sottoscritto un accordo pluriennale che consente alla società e alla sua consociata interamente controllata, KBC, di utilizzare le avanzate funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di C3 AI Suite per il proprio portafoglio software.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.