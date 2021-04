REDWOOD CITY, Californië & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI) en Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) (“Yokogawa”) hebben vandaag aangekondigd dat Yokogawa de C3 AI® Suite heeft gekozen als een platform om te verbeteren AI-toepassingen voor ondernemingen en vormen een aanvulling op de oplossingen en diensten voor digitale transformatie voor industriële klanten.

Yokogawa ondertekende een meerjarige overeenkomst waardoor het bedrijf en zijn volledige dochteronderneming KBC de C3 AI Suite met zijn geavanceerde AI-mogelijkheden in hun softwareportfolio konden implementeren. Yokogawa en KBC implementeren toonaangevende technologie en best practices, waarbij strategie wordt omgezet in resultaten door technische en commerciële uitmuntendheid, ondersteund door technische simulatie en analyse, en gesystematiseerd door middel van operationele technologie en digitale diensten.

Yokogawa verwacht dat C3 AI een cruciale rol zal spelen in zijn AI-gebaseerde aanbiedingen die geoptimaliseerde productiviteit voor klanten, grotere industriële autonomie en het creëren van nieuwe zakelijke kansen in verticale sectoren, waaronder energieopwekking, hernieuwbare energiebronnen, mijnbouw en metalen, chemicaliën, en olie en gas.

