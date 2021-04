MELBOURNE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Titomic heeft een Heads of Agreement getekend met Neos International Limited om in het Verenigd Koninkrijk een joint venture op te richten voor de productie en verkoop van Invar 36-frontplaten en multimetalen productoplossingen voor de lucht- en ruimtevaart-, defensie-, automobiel- en nucleaire sector. De producten zullen worden vervaardigd met behulp van de Kinetic Fusion-technologie (TKF) van Titomic en de specialistische engineering- en gereedschapsexpertise van Neos.

De joint venture Neos Titomic zal de snelle levering van Invar en Nickel Shell Tooling en aanverwante producten aan de lucht- en ruimtevaart en andere vitale sectoren bevorderen. De snelle levering van door TKF vervaardigde gereedschappen zal helpen bij de invoering van koolstofvezel composiet technologieën van de volgende generatie, die cruciaal zijn voor de productie van lichtgewicht brandstofzuinige vliegtuigen en apparatuur ter ondersteuning van de Britse luchtvaart- en ruimtevaartsectoren.

