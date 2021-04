Une première mondiale d’Unicontrol : une commande machine 3D sur mesure pour l’utilisation de tractopelles

ODENSE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Tout d'abord, Unicontrol a inventé un système de commande de machine 3D avancé, conçu pour les petites excavatrices. L’entreprise danoise est maintenant prête à lancer sa toute dernière innovation : un système de commande intuitif prévu spécialement pour les chargeuses-pelleteuses. Le projet a été mené en partenariat avec Huddig, le célèbre fabricant d’engins suédois. Ensemble, les deux sociétés ont développé un système de commande facile à utiliser pour les opérateurs de machines, qui non seulement élargit le champ d'application des tractopelles mais également ouvre la voie à des profits plus importants

Moins les engins de chantier passent de temps à l’arrêt sur les sites, plus le projet sera rentable. Bien que les tractopelles soient bien plus polyvalents que les pelleteuses conventionnelles, ces engins sont souvent négligés sur les grands chantiers car, jusqu’à présent, il n’existait pas de système de commande 3D qui couvre l’ensemble de leurs nombreuses fonctions. Par conséquent, les tractopelles n’ont pas été en mesure de rassembler toutes les données utiles et de suivre le rythme de la numérisation que connaît le secteur de la construction.

C’est ce défi qu’Unicontrol a aujourd’hui parfaitement relevé en partenariat avec Huddig. Les parties ont collaboré étroitement avec des opérateurs de tractopelles dans le cadre du projet de développement pour assurer un confort d'utilisation inégalé de la solution finale et universelle en instance de brevet.

Bengt Thisner est un opérateur de tractopelle chez PEAB, un sous-traitant scandinave employant 15 000 personnes.

« Installé sur mon tractopelle Huddig en janvier 2021, Unicontrol 3D s’est révélé être une solution excellente et j’en suis très satisfait. Les fonctions techniques sont pratiques et stables, elles sont aussi faciles à utiliser. Dans l’ensemble, c’est une aide solide et digne de confiance pour mes travaux avec le tractopelle », a-t-il déclaré. En prime, le nouveau système signifie que l’employeur de M. Thisner n’a plus besoin d’utiliser de géomètres et d’ouvriers pour marquer le site manuellement – ils peuvent au lieu de cela consacrer leur temps à des tâches plus rentables.

En tant que pionnier du développement de la commande machine 3D pour tous types d’excavatrices, la société Unicontrol a été fondée en 2018 et compte un réseau de 21 concessionnaires offrant un service et un support locaux en Finlande, en Norvège et en Suède, ainsi qu’au Danemark, son marché domestique. Initialement présente en Scandinavie, la société étend ses opérations dans le reste de l’Europe, où Unicontrol reçoit déjà un nombre croissant de demandes de la part de concessionnaires, de partenaires OEM et de clients finaux intéressés.

Photos de presse

