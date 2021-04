HBC ET RIOCAN VONT TRANSFORMER LE MAGASIN PHARE DE LA BAIE D'HUDSON AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL POUR MAXIMISER ET AMÉLIORER SA VALEUR

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HBC et Immobilier RioCan (TSX : REI.UN) (« RioCan » - et avec HBC, les « Partenaires ») ont dévoilé un plan de transformation du magasin de la Baie d'Hudson du centre-ville de Montréal. Le projet inclut une tour de bureaux et un environnement de travail avant-gardistes dans le quartier central des affaires de la métropole.

Ce projet constitue une autre étape de la stratégie des Partenaires visant à maximiser et à améliorer leur solide portefeuille d'actifs immobiliers. Par l'intermédiaire d'une coentreprise de longue date, HBC (79,8 %) et RioCan (20,2 %), les Partenaires possèdent ou contrôlent dix actifs immobiliers totalisant plus de trois millions de pieds carrés au Canada, y compris l’actif immobilier visé. Le coût de ce projet sera partagé sur une base proportionnelle.

M. Ian Putnam, président et chef de la direction de Propriétés et Investissements de HBC, a déclaré : « Alors que les consommateurs continuent d'évoluer dans leur façon de vivre, de travailler et de faire des achats, nous nous engageons à tirer parti de ces changements, tout en libérant le plein potentiel de nos propriétés de premier plan à travers l'Amérique du Nord et en revitalisant les districts urbains dans lesquels elles sont situées. HBCPI se réjouit d'ouvrir la voie à l'exploitation de la valeur et du potentiel de notre portefeuille de coentreprises pour nos propriétés phares les plus importantes à travers le Canada. »

Jonathan Gitlin, président et chef de la direction de RioCan, a déclaré : « RioCan a hâte de transformer cette propriété emblématique pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs et des utilisateurs de bureaux. Ce site très attrayant, adjacent au réseau local de transport en commun et situé au cœur du centre-ville de Montréal, sera revitalisé et agrandi avec des installations modernes et offrira un lieu pratique et avant-gardiste favorisant la création de valeur à long terme. »

Le projet immobilier à usage mixte du centre-ville de Montréal comprendra la construction d'une tour de bureaux de 25 étages d'environ un million de pieds carrés et la transformation de l'espace de vente au détail existant de la Baie d'Hudson. HBC travaille en étroite collaboration avec la Ville de Montréal et les autres parties prenantes pour finaliser les détails. Le projet devrait être lancé d'ici 2023, et son achèvement est prévu pour 2027. Le magasin de la Baie d'Hudson de la rue Sainte-Catherine continuera d'être exploité tout au long du processus de construction.

« Nous en sommes à réimaginer l'expérience de vente au détail de la Baie d'Hudson au centre-ville de Montréal, en créant un magasin branché numériquement avec un service de haut niveau et une gamme de produits sélectionnés pour mettre en valeur ce que la Baie d'Hudson a de mieux à offrir, a déclaré Iain Nairn, président et chef de la direction de la Baie d'Hudson. Ce projet offre l'occasion d’aménager un nouveau un magasin multifonctionnel qui continuera d'offrir les marques et les services pour lesquels les Canadiens nous font confiance. Nous développons également de nouvelles utilisations de l'espace, comme des salles d'exposition ou des services de conciergerie, qui reflètent le style de vie moderne de nos clients et le dynamisme du centre-ville de Montréal. »

La tour de bureaux, qui sera habillée d'un rideau de verre, sera parmi les plus avant-gardistes de Montréal et représentera l'avenir en termes de lieu de travail. Les Partenaires mettront l'accent sur le bien-être des employés et le souci de l'environnement, tout en respectant l'héritage de l'immeuble phare.

La nouvelle tour offrira le type de flexibilité et d'espace requis par les entreprises à forte croissance pour créer des lieux de travail sains de premier ordre. Adoptant une approche de pointe en matière de conception et s'alignant sur les normes LEED, elle offrira de grandes surfaces flexibles pouvant atteindre 60 000 pieds carrés, de hauts plafonds et une conception biophile qui augmente la connectivité des occupants avec l'environnement naturel grâce à une exposition maximale à la lumière naturelle, entre autres caractéristiques.

L'architecture originale du bâtiment patrimonial sera protégée. Cela inclut la restauration des façades, la réouverture des fenêtres, ainsi que le retour des vitrines à leur état d'origine. Quatre terrasses en gradins seront créées sur les quatre toits verts de la tour de bureaux. L'entrée principale et la partie la plus haute de la tour se trouveront du côté du boulevard de Maisonneuve.

En partenariat avec RioCan, Propriétés et Investissements de HBC permettra une nouvelle phase de développement et apportera une nouvelle valeur du portefeuille de propriétés de HBC.

« Le projet de redéveloppement de la Baie d'Hudson représente le prochain chapitre de l'histoire du commerce de détail de HBC et de son engagement continu envers Montréal, a déclaré Richard Hamori, chef de l'exploitation de Streetworks Development, la division de développement immobilier de Propriétés et Investissements de HBC. Nous avons l'intention d'honorer l'héritage de notre bâtiment phare, ainsi que celui de la rue historique Sainte-Catherine, tout en exprimant notre confiance dans l'avenir du centre-ville de Montréal. Ce projet est une autre étape vers notre objectif de maximiser la valeur de notre portefeuille de propriétés en centre-ville à travers l'Amérique du Nord, tout en diversifiant nos actifs vers un ensemble de commerces de détail, de résidences et de bureaux. »

Toutes les composantes du projet bénéficieront des connexions existantes avec le métro de Montréal et de l'ouverture prochaine de la station McGill du Réseau express métropolitain (REM).

HBC travaille déjà depuis plusieurs mois avec la Ville de Montréal pour faire de son projet un modèle exemplaire répondant à la réglementation en vigueur. Elle collaborera étroitement à la consultation publique annoncée par l'Office de consultation publique de Montréal.

Construit en 1891, l'ancien magasin Morgan's a été acheté par HBC en 1960 et rebaptisé La Baie en 1972. Il est situé en face du prestigieux Phillips Square et est considéré comme l'un des magasins les plus emblématiques du portefeuille de HBC.

À propos de HBC

HBC, LP est une société de portefeuille d'entreprises qui opèrent au croisement du commerce de détail et de l'immobilier. Investisseur à long terme dans des entreprises emblématiques, les actifs de valeur de HBC couvrent les marchés les plus importants et les emplacements de choix en Amérique du Nord.

Parmi les sociétés du portefeuille de HBC figurent trois détaillants de renom : Saks Fith Avenue, un détaillant de luxe de premier plan, la Baie d’Hudson, un détaillant multi-catégories très présent au Canada, et Saks OFF 5TH, un détaillant haut de gamme.

HBC possède ou contrôle, entièrement ou avec des partenaires de coentreprise, environ 40 millions de pieds carrés de surface locative brute. HBC Properties and Investments, l'activité de portefeuille immobilier et d'investissements de la société, gère ces actifs ainsi que d'autres offres immobilières, notamment Streetworks Development, sa société de développement immobilier qui crée des environnements multi-usages transformateurs.

Fondée en 1670, HBC est la plus ancienne société d'exploitation en Amérique du Nord et a son siège social à Toronto et à New York. Pour plus d'informations, visitez le site www.hbc.com.

À propos de RioCan

RioCan est l'un des plus importants fonds de placement immobilier du Canada. RioCan détient, gère et aménage des actifs immobiliers centrés sur le commerce de détail, à usage de plus en plus mixte, situés dans des zones de choix à forte densité axées sur le transport en commun, où les Canadiens veulent magasiner, vivre et travailler. Au 31 décembre 2020, notre portefeuille était composé de 223 actifs immobiliers d'une superficie louable nette totale d'environ 38,3 millions de pieds carrés (selon la participation de RioCan), dont des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels locatifs et 14 actifs immobiliers en cours d'aménagement. Pour en savoir plus sur nous, veuillez consulter le site www.riocan.com.

