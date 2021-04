EIG ondertekent infrastructuurovereenkomst van $ 12,4 miljard met Aramco

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energiesector en een van 's werelds vooraanstaande investeerders in infrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat het een lease- en lease-back-overeenkomst is aangegaan met Saudi Arabian Oil Co. ('Aramco'). Uit hoofde van deze overeenkomst zal een consortium van investeerders onder leiding van EIG een aandelenbelang van 49% verwerven in Aramco Oil Pipelines Company ('Aramco Oil Pipelines'), een nieuw gevormde entiteit met rechten op 25 jaar tariefbetalingen voor olie die vervoerd wordt door het gestabiliseerde pijpleidingennetwerk voor ruwe olie van Aramco. De transactie wordt geschat op ongeveer $ 12,4 miljard, waarbij Aramco het resterende belang van 51% in de nieuwe entiteit heeft, wat een totaal eigen vermogen van Aramco Oil Pipelines van ongeveer $ 25,3 miljard betekent.

Het pijpleidingennetwerk, dat alle bestaande en toekomstige gestabiliseerde pijpleidingen voor ruwe olie van Aramco in het Koninkrijk Saudi-Arabië omvat, verbindt olievelden met stroomafwaartse netwerken. Het pijpleidingennetwerk vervoert 100% van de ruwe olie van Aramco die in het Koninkrijk wordt geproduceerd onder de concessieovereenkomst.

Als onderdeel van de transactie zal Aramco de gebruiksrechten in zijn gestabiliseerde pijpleidingennetwerk voor ruwe olie leasen aan Aramco Oil Pipelines, en Aramco Oil Pipelines zal Aramco het exclusieve recht verlenen om het pijpleidingennetwerk te gebruiken, erdoor te transporteren, te exploiteren en te onderhouden tijdens de periode van 25 jaar in ruil voor een driemaandelijks tarief op basis van volume, te betalen door Aramco. Het tarief wordt gedekt door verplichtingen met betrekking tot het minimumvolume. Aramco behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op en de operationele controle over het pijpleidingennetwerk en neemt alle operationele en kapitaalkostenrisico's op zich. De transactie zal geen beperkingen opleggen aan Aramco's werkelijke productievolumes van ruwe olie die onderhevig zijn aan productiebeslissingen van het Koninkrijk.

" Dit is een buitengewone kans voor de investeerders van EIG en we zijn er trots op om samen te werken met Aramco in het kader van dit hoogwaardige wereldwijde infrastructuurmiddel," aldus R. Blair Thomas, voorzitter en CEO van EIG. " Deze transactie sluit perfect aan bij de filosofie van EIG om te investeren in hoogwaardige activa met gecontracteerde kasstromen in kritieke infrastructuur. We kijken uit naar een langdurige samenwerking met Aramco en naar het leveren van waarde voor onze investeerders door middel van deze belangrijke investering."

President en CEO van Aramco, Amin H. Nasser, verklaarde: “ Deze baanbrekende transactie bepaalt de weg voorwaarts voor ons programma voor portfolio-optimalisatie. We spelen in op nieuwe kansen die ook strategisch aansluiten bij het onlangs gelanceerde Shareek-programma van het Koninkrijk. De sterke kapitaalstructuur van Aramco zal met deze deal verder worden versterkt, wat op zijn beurt zal bijdragen aan de maximalisering van het rendement voor onze aandeelhouders. Bovendien zullen onze langetermijnpartners in deze onderneming profiteren van investeringen in een van 's werelds meest indrukwekkende energie-infrastructuren. In de toekomst zullen we doorgaan met het onderzoeken van mogelijkheden die onze strategie van waardecreatie op de lange termijn ondersteunen."

De transactie zal naar verwachting zo snel mogelijk worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief eventuele vereiste fusiecontrole- en gerelateerde wettelijke goedkeuringen.

HSBC Bank plc trad op als financieel adviseur van EIG in verband met de transactie, en Latham & Watkins trad op als juridisch adviseur van EIG.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energiesector met $ 22,0 miljard onder beheer op 31 december 2020. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens zijn 39-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 34,9 miljard aan de energiesector toegezegd via meer dan 365 projecten of bedrijven in 36 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de toonaangevende pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingsfondsen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft het hoofdkantoor in Washington, D.C. met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf op www.eigpartners.com.

Over Aramco

Aramco is een wereldwijd geïntegreerd energie- en chemiebedrijf. We worden gedreven door onze kernovertuiging dat energie een kans is. Van het produceren van ongeveer één op de acht vaten van de wereldwijde olievoorraad tot het ontwikkelen van nieuwe energietechnologieën, ons wereldwijde team is toegewijd aan het creëren van impact bij alles wat we doen. We richten ons op het betrouwbaarder, duurzamer en nuttiger maken van onze hulpbronnen. Dit helpt de stabiliteit en groei op lange termijn over de hele wereld te bevorderen. www.aramco.com.

