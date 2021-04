EIG assina acordo de infraestrutura de US$ 12,4 bilhões com a Aramco

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, um importante investidor institucional com liderança no setor de energia global e um dos maiores investidores de infraestrutura do mundo, anunciou hoje que celebrou um acordo de leasing e leasing de retorno com a Saudi Arabian Oil Co. ("Aramco"), segundo o qual um consórcio de investidores liderado pela EIG adquirirá uma participação acionária de 49% na Aramco Oil Pipelines Company (“Aramco Oil Pipelines ”), uma entidade recém-formada com direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportado através da rede de oleodutos de petróleo bruto estabilizado da Aramco. A transação está avaliada em aproximadamente US$ 12,4 bilhões, com a Aramco sendo a detentora dos 51% restantes da participação na nova entidade, o que indica um valor patrimonial total da Aramco Oil Pipelines de aproximadamente US$ 25,3 bilhões.

A rede de oleodutos, que inclui todos os oleodutos de petróleo bruto estabilizado existentes e futuros da Aramco na Arábia Saudita, conecta os campos de petróleo às redes upstream. A rede de oleodutos transporta 100% do petróleo bruto da Aramco produzido na Arábia Saudita sob o seu contrato de concessão.

Como parte da transação, a Aramco vai arrendar os direitos de uso de sua rede de oleodutos de petróleo bruto estabilizado aos oleodutos da Aramco, e os oleodutos da Aramco vão conceder de volta à Aramco o direito exclusivo de usar, transportar, operar e manter a rede de oleodutos durante o período de 25 anos em troca de uma tarifa trimestral, com base no volume, a ser paga pela Aramco. A tarifa será lastreada em compromissos de volume mínimo. A Aramco sempre manterá a titularidade e o controle operacional da rede de oleodutos e assumirá todos os riscos operacionais e de despesas de capital. A transação não imporá quaisquer restrições aos volumes reais de produção de petróleo bruto da Aramco, que estão sujeitos às decisões de produção emitidas pela Arábia Saudita.

“ Esta é uma oportunidade extraordinária para os investidores da EIG e estamos orgulhosos com esta parceria com a Aramco neste ativo de infraestrutura global marcante”, disse R. Blair Thomas, presidente do conselho administrativo e diretor executivo (CEO) da EIG. “ Esta transação se alinha perfeitamente com a filosofia da EIG de investir em ativos de alta qualidade com fluxos de caixa contratados em infraestrutura essencial. Aguardamos com expectativa por esta parceria de longo prazo com a Aramco e esperamos proporcionar valor aos nossos investidores através deste investimento histórico.”

O presidente e diretor executivo (CEO) da Aramco, Amin H. Nasser, disse: “ Esta transação histórica define o caminho a seguir para o nosso programa de otimização de portfólio. Estamos capitalizando novas oportunidades que também se alinham estrategicamente com o programa Shareek recém-lançado da Arábia Saudita. A forte estrutura de capital da Aramco será ainda mais aprimorada com este acordo, que por sua vez vai ajudar a maximizar o retorno para os nossos acionistas. Além disso, nossos parceiros de longo prazo neste empreendimento se beneficiarão do investimento em uma das infraestruturas de energia mais impressionantes do mundo. Seguindo em frente, vamos continuar a explorar oportunidades que sustentem nossa estratégia de criação de valor de longo prazo.”

Espera-se que a transação seja fechada assim que praticável, sendo que está sujeita às condições de fechamento habituais, incluindo qualquer controle de processos de fusão necessário e aprovações regulatórias relacionadas.

O HSBC Bank plc atuou como consultor financeiro pela EIG em conexão com a transação e Latham & Watkins atuou como consultor jurídico da EIG.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança no setor de energia global com US$ 22,0 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2020. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 39 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 34,9 bilhões no setor de energia por meio de mais de 365 projetos ou empresas em 36 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos de riqueza soberana nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site do EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos. Somos motivados por nossa crença central de que a energia significa oportunidade. Desde a produção de aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que é feito pela empresa. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, sustentáveis e úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo no mundo inteiro. www.aramco.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.