EIG signe un accord d'infrastructures à hauteur de 12,4 milliards de dollars avec Aramco

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, l'un des principaux investisseurs institutionnels sur le marché énergétique international et l'un des principaux investisseurs en infrastructures, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de bail et de reprise de bail avec Saudi Arabian Oil Co. (« Aramco »), en vertu duquel un consortium d'investisseurs dirigé par EIG se verra acquérir une participation de 49 % dans Aramco Oil Pipelines Company (« Aramco Oil Pipelines »), une entité nouvellement créée ayant droit à 25 ans de paiements tarifaires pour le pétrole transporté par le réseau d'oléoducs de pétrole brut stabilisé d'Aramco. La transaction est évaluée à environ 12,4 milliards de dollars, les 51 % restants de la nouvelle entité étant détenu par Aramco, atteignant ainsi une valeur totale du capital-actions d'Aramco Oil Pipelines d'environ 25,3 milliards de dollars.

Le réseau d'oléoducs, qui comprend tous les oléoducs de pétrole brut stabilisé existants et futurs d'Aramco dans le Royaume d'Arabie saoudite, relie les champs pétrolifères aux réseaux situés en aval. Le réseau d'oléoducs transporte 100 % du pétrole brut produit par Aramco dans le Royaume au titre de son contrat de concession.

Dans le cadre de la transaction, Aramco louera à Aramco Oil Pipelines les droits d'utilisation de son réseau d'oléoducs de pétrole brut stabilisé, et Aramco Oil Pipelines lui rétrocèdera le droit exclusif d'utiliser, de transporter, d'exploiter et d'entretenir le réseau d'oléoducs pendant une période de 25 ans, en échange d'un tarif trimestriel basé sur le volume et payable par Aramco. Le tarif s'appuiera sur des engagements de volume minimum. Aramco conservera à tout moment le titre de propriété et le contrôle opérationnel du réseau d'oléoducs et assumera tous les risques liés à l'exploitation et aux dépenses en capital. La transaction n'imposera aucune restriction sur les volumes réels de production de pétrole brut d'Aramco qui sont soumis aux décisions émises par le Royaume concernant la production.

« Il s'agit d'une opportunité extraordinaire pour les investisseurs d'EIG, et nous sommes fiers de nous associer à Aramco dans cet éminent actif d'infrastructure mondial », a déclaré R. Blair Thomas, CEO d'EIG. « Cette transaction s'harmonise parfaitement avec la philosophie d'EIG, à savoir investir dans des actifs de haute qualité ayant des flux de trésorerie contractuels dans des infrastructures critiques. Nous nous réjouissons d'établir un partenariat à long terme avec Aramco et de créer de la valeur pour nos investisseurs grâce à cet investissement historique ».

Amin H. Nasser, CEO d'Aramco, a déclaré : « Cette transaction historique fixe la marche à suivre pour le programme d'optimisation de notre portefeuille. Nous mettons à profit les nouvelles opportunités qui cadrent également de manière stratégique avec le programme Shareek récemment lancé par le Royaume. La solide structure de capital d'Aramco sera encore renforcée par cette transaction, ce qui permettra ainsi de maximiser le profit pour nos actionnaires. En outre, nos partenaires à long terme dans cette entreprise bénéficieront d'un investissement dans l'une des infrastructures énergétiques les plus impressionnantes au monde. Pour aller de l'avant, nous continuerons à explorer les opportunités confortant notre stratégie de création de valeur à long terme ».

La transaction devrait être conclue dans les meilleurs délais et sera soumise aux conditions usuelles de clôture, notamment dans le domaine du contrôle de fusion requis et des approbations réglementaires correspondantes.

HSBC Bank plc a agi en tant que conseiller financier d'EIG dans le cadre de cette transaction, et Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique d'EIG.

À propos d'EIG

EIG est l'un des principaux investisseurs institutionnels dans le secteur mondial de l'énergie, avec 22,0 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2020. EIG est spécialisée dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie au niveau mondial. Au cours de ses 39 ans d'existence, EIG a investi plus de 34,9 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie par le biais de plus de 365 projets ou d'entreprises dans 36 pays sur six continents. EIG compte parmi ses clients de nombreux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège à Washington, D.C. et des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse suivante : www.eigpartners.com.

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre conviction profonde que l'énergie est une opportunité. Que ce soit pour produire environ un baril de pétrole sur huit dans le monde ou pour développer de nouvelles technologies énergétiques, notre équipe mondiale s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle entreprend. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cela contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.aramco.com.

