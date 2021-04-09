Trax获软银和贝莱德领投6.4亿美元融资，以数字技术推动零售变革

中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --中国上海，2021年4月8日 - 业界领先的变革实体零售的计算机视觉公司Trax 日前获得了6.4亿美元E轮融资，由软银愿景基金2期1和现有投资人贝莱德集团管理的科技基金领投。本轮融资也吸引了一级和二级资本新的投资者参与，如加拿大最大的固定收益养老金计划之一OMERS，以及IGV2旗下的索尼创新基金。

Trax的云平台通过提供细粒度的快速变化的门店状况，加速推动消费品公司和零售商的数字化转型。Trax解决方案使用户能够及时做出数据驱动的决策，并立即实施纠正措施。因此，品牌和零售商可以加速增长，降低成本，提高认知度和购买意愿。凭借其专有的计算机视觉、先进的物联网硬件、随需应变的劳动力和购物者解决方案，Trax帮助客户能够提供想象中的最佳购物体验。

“我们看到零售业正以前所未有的速度和规模采用数字技术，”Trax执行董事长兼联合创始人Joel Bar-El指出，“虽然2020年受到一些干扰，但通过我们的努力工作、奉献精神和团队精神，Trax的业务取得了巨大的进步。我们的很多解决方案满足了消费品品牌和零售商需要迅速调整以应对消费者行为变化的复杂需求。此次融资使Trax自信地走在未来零售业的前沿，实体和数字以新的方式结合，为消费者带来有意义的购物体验。”

“通过其创新的AI平台和图像识别技术，我们相信Trax的数据和分析将帮助消费品品牌和零售商执行更优的库存策略，从而优化零售门店。”软银投资顾问公司总监Chris Lee表示，“我们非常高兴能与Trax团队合作，帮助拓大其产品线和进入新市场。”

“十多年来，Trax一直在打造复杂精细的、AI驱动的零售云平台，”Trax CEO Justin Behar表示，“我们的旅程始于为零售创造新颖的计算机视觉解决方案，并不断拓宽我们的能力边界，以服务现代零售生态系统不断变化的需求。通过此次软银、贝莱德和其他机构的重大投资，我们将持续投资于我们的团队，扩大市场领导地位，继续规模化零售商业务，并推动下一阶段的长期增长和创新。”

自2010年创立以来，Trax引领了行业的一系列技术进步。去年，Trax推出了一套自动化货架监测解决方案和一项AI驱动的企业级动销服务，以帮助品牌和零售商在Trax Flexforce的帮助下保持产品上架。

本轮Trax融资由J.P.摩根承销。

了解更多关于Trax零售平台的信息，请访问https://traxretail.com/cn/

关于Trax

Trax的使命是让品牌和零售商利用数字技术的力量，创造出可以想象的最佳的购物体验。通过Trax的零售平台，客户可以随时了解每家门店、每个货架的实时情况，这样他们就可以更加专注于自己擅长的领域 – 为购物者带来愉悦体验。许多世界顶级的消费品公司和零售商都在大规模使用Trax的动销、门店执行、购物者互动、市场衡量、数据分析和货架监测解决方案，来推动积极的购物者体验，并解锁所有销售点的营收增长机会。作为计算机视觉领域的先驱，Trax通过开发先进的技术和自动数据收集方法，持续引领行业的创新和卓越。Trax是一家全球公司，在美国、新加坡、以色列和中国设有区域中心，服务全球超过90个国家的客户。

1. 截至本新闻稿发布之日，软银集团公司已注资支持软银愿景基金2期（”SVF2”）对某些投资组合公司的投资。在此提供的信息仅供参考，并不构成出售或邀请购买包括SVF2在内的任何基金的有限合伙权益的要约。SVF2尚未进行外部交割，任何潜在的第三方投资者应在交割前收到与任何SVF2投资相关的额外信息。

2. IGV由Sony Innovation Fund和Daiwa Capital Holdings管理