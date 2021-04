Mercialys et Initiative France s’allient pour le renouveau du commerce de proximité

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY), l’une des principales sociétés foncières en France, et Initiative France, 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs, s’allient pour la redynamisation des territoires et de leurs commerces.

Un partenariat national a été signé en ce sens le 16 mars 2021 par Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys, et Guillaume Pepy, Président du réseau Initiative France. Il marque la volonté partagée des deux acteurs de soutenir, en étroite synergie avec les collectivités, le développement économique des territoires en y facilitant la création d’entreprises, notamment de commerces.

Mercialys va pour ce faire s’engager aux côtés des associations locales d’Initiative France situées près de ses 51 galeries commerciales de métropole et d’outre-mer.

Concrètement, cette collaboration doit permettre aux créateurs et repreneurs de commerces, et à ceux qui en ont le projet :

De bénéficier d’un accompagnement complet et de conseils de professionnels expérimentés ;

D’obtenir un financement par un prêt d’honneur à taux zéro, sans garantie personnelle, octroyé par leur association Initiative locale ;

D’évoluer au cœur de l’écosystème économique territorial ;

De rencontrer les réseaux de franchise ;

D’accéder à des locaux commerciaux dans des conditions privilégiées.

L’objectif est de susciter une nouvelle dynamique dans le monde du commerce en mettant en valeur la proximité, la diversité et l’authenticité.

« Ce partenariat avec Initiative France prolonge ce que nous sommes et ce que nous faisons : une foncière des territoires qui agit pour leur développement. Notre métier c’est le commerce et nous croyons plus que jamais, en ces périodes en partie désocialisées, à l’enjeu de société qui est de consolider le tissu français de magasins, TPE et PME qui jalonnent nos villes. »

Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys

« Soutenir l’entrepreneuriat et inscrire les dynamiques du commerce au service du renouveau des centres-villes sont des axes essentiels de notre action pour agir en faveur des territoires. Aujourd’hui, le besoin de réassurance et de lien des consommateurs est au plus haut : ils plébiscitent le circuit court, le bio, la diversité et l’authentique. La crise sanitaire et les confinements ont accéléré ces tendances. L’engagement de Mercialys aux côtés de notre réseau va contribuer à redonner goût au commerce partout en France et à mieux accompagner tous ces créateurs combattifs qui ont envie de lancer leur projet dans ce secteur d’activité. »

Guillaume Pepy, Président d’Initiative France

À propos d’Initiative France

Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 214 associations réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer. Elles accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local.

En 2019, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 18 164 entreprises, soit près de 50 000 emplois créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 208 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 1,569 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 92% à trois ans.

Parmi ces entreprises soutenues, 29% sont des commerces (28% en création, 32% en reprise et 24% en première croissance), ce qui représente le secteur d’entreprises le plus soutenu par le réseau Initiative France.

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2020, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 3,3 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 138 baux représente une base locative annualisée de 173,9 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2020 s’établit à 92 049 169.

