American Public Life簽約採用FINEOS新業務和核保解決方案

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，首屈一指的補充性工作場所福利提供商American Public Life Insurance Company (APL)已為其八條業務線採用FINEOS新業務和核保平臺。

APL總裁兼行政總裁Jerry Horton表示：「通過利用FINEOS平臺，我們將能夠憑藉強大的核心系統來改善用戶體驗，該系統可以自動執行過去一直由我們手動執行的流程。受益於這一合作關係，我們將能夠縮短報價所需時間、改善準確性並降低風險，從而推動我們組織的增長和策略創新。我們決定從內部的老舊系統遷移至雲端型FINEOS平臺，這一決定將提高我們的服務品質，進而使我們的客戶受惠。」

此次投資正值APL尋求改善作業效率，並準備推出三條新的產品線——除了已有的五條業務線之外，APL也將為這三條產品線購買FINEOS平臺的許可。在從方案徵詢到保單執行的整個報價生命週期中，雲端型FINEOS新業務和承保平臺可以使工作流程和決策自動化。現代化的API服務層可簡化與老舊系統和第三方生態系統的整合。

FINEOS行政總裁Michael Kelly表示：「我們很高興與APL達成此項合作，並期待支持他們達成其組織目標。借助FINEOS新業務和核保平臺，APL將能夠在其報價、評級和核保流程的每個接觸點提供卓越的數碼用戶體驗。」

與APL達成交易之前，2020年是FINEOS在簽約方面空前成功的一年：10家主要營運商客戶進行了有關FINEOS員工福利平臺的簽約，包括8項新安裝和7項升級。

如需瞭解關於FINEOS新業務和核保平臺的更多資訊，請造訪https://www.fineos.com/market-solutions/new-business-and-underwriting-solution。

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大團體人壽和健康保險公司中的七家以及澳大利亞六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS Platform可提供多種核心管理功能，包括綜合殘疾和缺勤管理(IDAM)、開帳單、索賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能均可配置成獨立運行，或配置為一流的員工福利端到端核心管理套件——FINEOS AdminSuite。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於American Public Life

American Public Life Insurance Company (APL)成立於1945年。作為自願性工作場所福利的一流提供商，該公司持續擴大福利範圍，在密西西比州傑克遜和奧克拉荷馬市設有辦事處。APL獲准在49個州經營業務，通過選定的獨立經紀人銷售，並獲得A.M. Best (www.ambest.com)的「A+（卓越）」財務評級。如需瞭解更多資訊，請造訪ampublic.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。