Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics e Thales insieme per creare "Software République": nuovo ecosistema aperto per la mobilità intelligente e sostenibile

BOULOGNE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery e Patrice Caine, CEO rispettivamente di Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics e Thales, hanno annunciato in data odierna la loro intenzione di unire le forze per creare Software République, un nuovo ecosistema finalizzato all’innovazione nel settore della mobilità intelligente. Mettendo insieme le loro competenze complementari, i partner prevedono di sviluppare e commercializzare insieme sistemi e software per offrire una mobilità più ricca di opportunità e sostenibile a città, regioni, imprese e cittadini.

Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embedded (o incorporata) e tecnologia dei gemelli virtuali contribuiranno all’eccellenza di questi nuovi prodotti e servizi. Questo ecosistema di open innovation, fondato da cinque leader nei settori dell'industria automobilistica e della tecnologia, sarà pronto ad accogliere nuovi membri e svilupperà collaborazioni aperte.

Una questione di sovranità

Il settore della mobilità è in evoluzione e offre nuove opportunità. Secondo il Boston Consulting Group, entro il 2035 il mercato globale della mobilità crescerà del 60%, raggiungendo il valore di 11.000 miliardi di euro. Il principale fattore trainante di questa crescita è l’emergere di cambiamenti tecnologici radicali – veicoli elettrici, nuovi componenti, nuovi servizi post-vendita e altri servizi a valore aggiunto – la cui quota del mercato globale della mobilità aumenterà dal 5% al 45%i. I più importanti player industriali in altri continenti, con sostegni statali, si stanno già posizionando per sviluppare molte di queste nuove tecnologie attuando strategie di integrazione rafforzata. Oggi i membri fondatori della Software République esprimono l’urgenza, per la Francia e l’Europa, di costruire tutti insieme un ecosistema sostenibile che miri ad assicurare la loro sovranità in questo campo.

Tre aree principali di cooperazione

Per sviluppare e commercializzare congiuntamente sistemi di mobilità intelligente, consentendo la realizzazione di un’offerta di mobilità adattata e agile, sono state individuate tre aree principali di cooperazione:

sistemi intelligenti che facilitino la connettività sicura tra il veicolo e il suo ambiente digitale e fisico

sistemi di simulazione e gestione dati che ottimizzino i flussi relativi a territori e aziende

un ecosistema per l’energia che semplifichi il momento della ricarica delle batterie.

Per esempio, al momento sono oggetto di discussione fra i partner di Software République i seguenti temi:

Plug & Charge

Lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi che consentano a un’auto elettrica, collegata a un punto di carica compatibile, di essere rilevata automaticamente e di effettuare la ricarica senza bisogno di alcun intervento da parte dell’utente.

Ottimizzazione dei flussi di mobilità relativi ai territori

Per facilitare l’accesso agli scambi di informazioni sulla mobilità e la simulazione degli stessi, istantaneamente e in modalità aperta fra città e regioni geografiche affinché:

- i consumatori selezionino sempre le modalità ottimali di mobilità in funzione del tempo disponibile, del comfort o della gestione dell’energia;

- gli operatori arricchiscano i servizi offerti;

- le autorità pubbliche simulino e attuino scenari di mobilità, come eventi, la gestione di emergenze, ecc.;

- gli urbanisti possano pianificare meglio in anticipo l’uso del territorio.

Per promuovere l’innovazione, la Software République opererà anche per creare un fondo d’investimento per finanziare le start-up più promettenti e un incubatore di start-up nel campo delle tecnologie della mobilità intelligente, in cui queste imprese avranno accesso ad un ambiente sperimentale e di sviluppo virtuale collaborativo, e a mentoring attraverso una rete di valori. Per il lancio dell’ecosistema per start-up e università, i partner della Software République stanno pianificando il lancio di una data challenge per contribuire allo sviluppo delle tecnologie che renderanno possibile la mobilità del futuro: elettrica, connessa e autonoma.

***

Elie Girard, Amministratore delegato Atos

"Atos è orgogliosa di essere uno dei membri fondatori di Software République. In veste di azienda che crea tecnologie e integra soluzioni complesse, metteremo a disposizione di questo ecosistema unico la nostra competenza digitale nella riduzione della carbon footprint e le nostre tecnologie innovative in aree fondamentali quali intelligenza artificiale, sicurezza digitale, cloud, IoT o il calcolo ad alte prestazioni (HPC). Combinando i punti di forza di cinque dei principali attori mondiali dell’automobile e della tecnologia, questa iniziativa promette di accelerare la decarbonizzazione della mobilità".

Bernard Charlès, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Dassault Systèmes

"È una questione che va ben oltre il settore automobilistico, si tratta di pensare in termini di utilizzo: una mobilità che offra un ambiente di lavoro e tempo libero che sia parte di un’economia sostenibile. Questa economia di esperienza va di pari passo con un Rinascimento dell’industria in tutto il mondo: la nuova economia della mobilità si articolerà in nuove reti di valori collaborative basate su piattaforme digitali. Software République è quindi un ecosistema multisettoriale e multidisciplinare che mira ad accelerare l’innovazione e fare crescere i fattori trainanti di domani. Per conseguire questo obiettivo, si baserà sull’ambiente virtuale collaborativo fornito dalla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ed esperienze basate sulla tecnologia dei gemelli digitali. Si avvarrà inoltre dell’acceleratore di start-up 3DEXPERIENCE Lab”.

Luca de Meo, Amministratore delegato Groupe Renault

"Nella nuova filiera del valore della mobilità, i sistemi di intelligence a bordo rappresentano il nuovo fattore trainante, il punto focale in cui ora sono concentrate tutte le attività di ricerca e gli investimenti. A fronte di questa sfida tecnologica, abbiamo scelto di operare all’insegna della cooperazione e dell’apertura. Non vi sarà alcun baricentro, il valore di ciascuno sarà amplificato dagli altri membri. Il know-how combinato in molteplici campi – sicurezza informatica, microelettronica, energia e gestione dati – ci consentirà di sviluppare soluzioni avanzate, uniche, finalizzate a una mobilità a basse emissioni, condivisa, responsabile e Made in Europe".

Jean-Marc Chery, President & CEO, STMicroelectronics

"STMicroelectronics si è unita alla Software République per far sì che le sue soluzioni e i suoi prodotti a semiconduttore innovativi contribuiscano all’elettrificazione e alla digitalizzazione dei veicoli e dei servizi di mobilità. Il nostro know-how è un fattore abilitante della trasformazione in corso verso soluzioni più efficienti, in linea con le aspettative degli stakeholder riguardo all’impatto ambientale. La partnership al cuore di questo progetto contribuirà anche a rafforzare i collegamenti in tutta la filiera del valore, un aspetto chiave durante questa fase di trasformazione del settore industriale".

Patrice Caine, Presidente e Amministratore delegato Thales

"Software République apporta uno slancio allo stesso tempo collaborativo e dirompente, indispensabile all’ecosistema della mobilità. Sulla base della sua esperienza comprovata nel campo della sicurezza digitale in settori molto complessi – trasporti, bancario, difesa e aerospaziale – Thales condividerà le sue competenze nell’intelligenza artificiale, sicurezza informatica e connettività per rafforzare i sistemi di protezione dei veicoli, dei loro dati e di chi opera nell’ambito della mobilità".

***

Nel quadro della sua vocazione sostenibile, Software République avrà sede a Guyancourt presso il Renault Technocentre in un edificio denominato Odyssée, che offre uno spazio di 12.000 metri quadri, moderno ed eco-responsabile. La struttura dell'edificio, sia esternamente sia internamente, è realizzata al 100% in legno con un risparmio di una tonnellata di CO2 per ogni metro quadro costruito rispetto a un normale edificio, mentre il tetto di 1000 m² è rivestito da pannelli fotovoltaici.

***

Informazioni su Atos

Atos è leader globale nella trasformazione digitale con 105.000 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro. Player numero uno in Europa in ambito Cybersecurity, Cloud e High Performance Computing, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end per tutte le Industry in 71 paesi. Pioniera nei servizi e nei prodotti a supporto della decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire ai propri clienti un digitale sicuro e decarbonizzato. Atos opera con i marchi Atos e Atos | Syntel. Atos è una SE (Societas Europaea), quotata nell'indice azionario CAC40 di Parigi.

Lo scopo di Atos è aiutare a progettare il futuro nelle tecnologie dell’informazione. La sua esperienza e i suoi servizi supportano lo sviluppo della conoscenza, dell’educazione e della ricerca con un approccio multiculturale e contribuiscono all’eccellenza scientifica e tecnologica. In tutto il mondo, il Gruppo consente ai suoi clienti, dipendenti, collaboratori e alla società in generale di vivere, lavorare e progredire nelle tecnologie dell’informazione in modo sostenibile e sicuro.

www.atos.net

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è catalizzatrice del progresso umano; mette ambienti virtuali in 3D collaborativi a disposizione di aziende e persone per concepire innovazioni sostenibili. Utilizzando la Piattaforma 3DEXPERIENCE ed i suoi applicativi per creare gemelli virtuali delle esperienze del mondo reale, i suoi clienti allargano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione. Dassault Systèmes genera valore per oltre 290.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in più di 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate www.3ds.com.

Informazioni su Groupe Renault

Groupe Renault è all’avanguardia di una mobilità che si sta reinventando. Rafforzato dalla sua alleanza con Nissan e Mitsubishi Motors, e grazie alla propria competenza unica nel campo dell’elettrificazione, Groupe Renault, che consiste di cinque brand complementari – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize – offre ai clienti soluzioni per la mobilità innovative e sostenibili. Con sedi in oltre 130 paesi, attualmente conta più di 180.000 dipendenti e nel 2020 ha venduto 2,9 milioni di veicoli.

Pronto a perseguire sfide difficili sia sulla strada sia nelle competizioni, Groupe Renault è impegnato in un ambizioso progetto di trasformazione che creerà valore aggiunto, incentrato sullo sviluppo di nuove tecnologie e servizi oltre che di una nuova gamma di veicoli elettrificati e bilanciati, ancora più competitivi. Coerentemente alla risposta ai problemi ambientali, l’obiettivo di Groupe Renault è raggiungere la carbon neutrality in Europa entro il 2050. www.group.renault.com

Informazioni su STMicroelectronics

In ST, siamo 46 mila creatori e costruttori di tecnologie a semiconduttore e governiamo la catena di fornitura nei semiconduttori con siti manifatturieri allo stato dell’arte. Come produttore indipendente di dispositivi lavoriamo con più di 100 mila clienti e migliaia di partner per progettare e costruire prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondono alle loro sfide e opportunità, e alla necessità di supportare un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell’energia e il dispiegamento su larga scala dell’Internet of Things e della tecnologia 5G. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com.

Informazioni su Thales

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale nelle tecnologie avanzate che investe in innovazioni digitali e "deep tech" - connettività, big data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e informatica quantistica - per costruire un futuro in cui avere fiducia, cruciale per lo sviluppo delle nostre società. Il Gruppo fornisce ai propri clienti - aziende, organizzazioni e governi - nei settori della difesa, aeronautica, spazio, trasporti, identità e sicurezza digitali, soluzioni, servizi e prodotti che li aiutano a svolgere il loro ruolo critico, considerando che l'individuo è la forza trainante dietro ogni decisione.

www.thalesgroup.com

