Unifrax推出新型催化产品Eco-lytic™——更清洁、轻便、高效的汽车减排解决方案

纽约水牛城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高性能特种材料领先制造商Unifrax今天面向运输市场推出一种新型纳米结构氧化铝催化剂载体技术——由Unifrax开发的Eco-lytic™。Eco-lytic催化剂载体纤维安装在车辆的催化转化器内，旨在取代现有催化转化器或添加到现有系统中，以提高减排效果，减少贵金属和原材料的消耗，并通过减轻车辆重量来降低能源使用量。该解决方案旨在帮助延长更清洁的发动机的寿命，让汽车制造商能够满足日益严格的环境、社会和治理(ESG)标准与法规，同时在市场向电动汽车(EV)过渡之际实现大幅成本节约。

Eco-lytic目前正由几家全球汽车制造商进行后期测试。初步结果表明，与传统系统相比，该解决方案可减少高达80%的催化剂载体媒介质量，使铂族金属负载降低40%。采用该解决方案后，催化性能提升，点火速度加快，效率也随之提高。Unifrax将于2021年底具备商业化生产能力。

Unifrax研发部高级副总裁Chad Cannan表示：“运输行业正在经历令人难以置信的转型——汽车制造商和监管机构正全力减少温室气体排放，并向电动或插电式混合动力汽车过渡。转型过程不会一蹴而就，该行业迫切需要近期解决方案来帮助向更环保的足迹过渡。Eco-lytic就是这样的解决方案，也是我们当前所需要的向前推进的一步。Eco-lytic将为所有传统发动机带来革命性的变化，无论大型、小型、移动式或者固定式发动机。我们的产品旨在提升减排效果，减少对珍贵原材料的需求，延长更清洁发动机的使用寿命，并通过减轻车辆自重来帮助推动更可持续的碳足迹。”

Eco-lytic的柔性结构不仅具有效率和成本节约优势，还为运输行业合作伙伴和制造商提供了独一无二的封装选择。Unifrax有能力通过实现客户指定的形状和尺寸来定制Eco-lytic产品，满足各个合作伙伴的不同需求，以适应现有技术无法满足的特殊安装位置要求。

Unifrax总裁兼首席执行官John Dandolph表示：“Unifrax将继续追求其使命，让世界变得更环保、更清洁、更安全。我们一直致力于通过强劲而稳定的电池和技术解决方案组合来支持行业向电动汽车过渡。这些组合包括：我们最近推出的专有阳极技术SiFab™，可大幅提高锂离子电池能量密度；AGM隔板材料、大幅面锂离子玻璃隔板、间隙热失控屏障、电池仓防火系统以及现在推出的Eco-lytic解决方案。Eco-lytic提供了令人兴奋的过渡期解决方案，可减少催化转换器的重量和成本以及贵金属和原材料的使用，并在行业向电动汽车过渡期间最大限度地减少传统发动机对环境的影响。因此，Eco-lytic是一种独特的专有解决方案，开启了排放控制新时代的大门，与Unifrax的使命一脉相承。”

Eco-lytic基于Unifrax在纤维技术和制造方面的长期深厚积淀，是Unifrax进入催化载体领域的第一步。Unifrax是特种陶瓷纤维的发明者，在为电动汽车、航空航天和化学加工等全球先进行业开发和供应无机工程材料方面拥有超过75年的历史。

Unifrax将在2021年4月13日至15日举行的国际汽车工程学会WCX数字峰会期间与感兴趣的与会者讨论Eco-lytic技术。如需了解有关Eco-lytic的更多信息，请访问www.unifrax.com。

关于Unifrax

Unifrax开发和制造用于高温工业绝缘、电动汽车、储能、过滤和消防等高级应用的高性能特种材料。Unifrax产品的终极设计目标是践行为客户提供更绿色、更清洁、更安全的解决方案以应对其应用挑战的承诺，从而节约能源，减少污染，以及提高人员、建筑物和设备的安全性。Unifrax在12个国家运营37个制造厂，在全球拥有2,700多名员工。如需了解更多信息，请访问www.unifrax.com。如需获取最新资讯，请关注Twitter、LinkedIn和Facebook。

关于Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P.是一家成立于2006年的投资公司，经营私募股权、信贷及其他相关策略的综合业务。通过专注特定行业部门的方法，公司寻求与经验丰富的管理团队合作，为充满活力的公司提供耐心的长期资本，使其受益于Clearlake的运营改善方法O.P.S.®。公司的核心目标部门是工业、技术和消费品。Clearlake目前管理约350亿美元的资产，其高级投资负责人已经领导或联合领导了300多项投资。公司在圣莫尼卡和达拉斯设有办事处。更多信息请访问www.clearlake.com并在Twitter上关注@ClearlakeCap。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。