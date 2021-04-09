Unifrax推出新型觸媒產品Eco-lytic™——更清潔、輕便、高效率的汽車減排解決方案

紐約水牛城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高性能特種材料領先製造商Unifrax今天針對運輸市場推出一種新型奈米結構氧化鋁觸媒載體技術——由Unifrax開發的Eco-lytic™。Eco-lytic觸媒載體纖維安裝在車輛的觸媒轉化器內，旨在取代現有觸媒轉化器或添加到現有系統中，以提高減排效果，減少貴金屬和原材料的消耗，並透過減輕車輛重量來降低能源使用量。該解決方案旨在幫助延長更清潔的引擎的壽命，讓汽車製造商能夠滿足日益嚴格的環境、社會和公司治理(ESG)標準與法規，同時在市場向電動汽車(EV)過渡之際實現大幅成本節約。

Eco-lytic目前正由幾家全球汽車製造商進行後期測試。初步結果顯示，與傳統系統相比，該解決方案可減少高達80%的觸媒載體媒介品質，使鉑族金屬負載降低40%。採用該解決方案後，觸媒性能提升，點火速度加快，效率也隨之提高。Unifrax將於2021年底具備商品化生產能力。

Unifrax研發部資深副總裁Chad Cannan表示：「運輸業正在經歷令人難以置信的轉型——汽車製造商和主管機關正全力減少溫室氣體排放，並向電動或插電式混合動力汽車過渡。轉型過程不會一蹴而就，運輸業迫切需要近期解決方案來幫助向更環保的足跡過渡。Eco-lytic就是這樣的解決方案，也是我們當前所需要的向前推進的一步。Eco-lytic將為所有傳統引擎帶來革命性的變化，無論大型、小型、移動式或者固定式引擎。我們的產品旨在提升減排效果，減少對珍貴原材料的需求，延長更清潔引擎的使用壽命，並透過減輕車輛重量來幫助推動更永續的碳足跡。」

Eco-lytic的柔性結構不僅具有效率和成本節約優勢，還為運輸業合作夥伴和製造商提供了獨一無二的封裝選擇。Unifrax有能力透過實現客戶指定的形狀和尺寸來客製化Eco-lytic產品，滿足各個合作夥伴的不同需求，以適應現有技術無法滿足的特殊安裝位置要求。

Unifrax總裁兼執行長John Dandolph表示：「Unifrax將繼續追求其使命，讓世界變得更環保、更清潔、更安全。我們一直致力於透過強勁而穩定的電池和技術解決方案組合來支援產業向電動汽車過渡。這些組合包括：我們最近推出的專有陽極技術SiFab™，可大幅提高鋰離子電池能量密度；AGM隔板材料、大幅面鋰離子玻璃隔板、間隙熱失控屏障、電池倉防火系統以及現在推出的Eco-lytic解決方案。Eco-lytic提供了令人興奮的過渡期解決方案，可減少觸媒轉換器的重量和成本以及貴金屬和原材料的使用，並在產業向電動汽車過渡期間最大限度地減少傳統引擎對環境的影響。因此，Eco-lytic是一種獨特的專有解決方案，開啟了排放控制新時代的大門，與Unifrax的使命一脈相承。」

Eco-lytic根據Unifrax在纖維技術和製造方面的長期深厚積澱，是Unifrax進入觸媒載體領域的第一步。Unifrax是特種陶瓷纖維的發明者，在為電動汽車、航空航太和化學加工等全球先進產業開發和供應無機工程材料方面擁有超過75年的歷史。

Unifrax將在2021年4月13日至15日舉行的國際汽車工程學會WCX數位高峰會期間與感興趣的與會者討論Eco-lytic技術。如需瞭解有關Eco-lytic的更多資訊，請造訪www.unifrax.com。

關於Unifrax

Unifrax開發和製造用於高溫工業絕緣、電動汽車、儲能、過濾和消防等進階應用的高性能特種材料。Unifrax產品的終極設計目標是履行為客戶提供更綠色、更清潔、更安全的解決方案以因應其應用挑戰的承諾，從而節約能源，減少污染，以及提高人員、建築物和設備的安全性。Unifrax在12個國家經營37個製造廠，在全球擁有2,700多名員工。如需瞭解更多資訊，請造訪www.unifrax.com。如需瞭解最新資訊，請關注Twitter、LinkedIn和Facebook。

關於Clearlake

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