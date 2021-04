La Credit Union canadienne étend son partenariat avec Temenos et profite de la puissance des données pour stimuler sa croissance

GENEVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui que Salmon Arm Savings and Credit Union (SASCU) a élargi sa relation de longue date avec Temenos, en complétant la mise en œuvre de la toute nouvelle fonctionnalité de Temenos Analytics en vue de soutenir sa stratégie de croissance. Avec 20 000 membres, et 800 millions de dollars d'actifs sous gestion, SASCU continue de croître en taille et en offre de produits, utilisant Temenos Analytics pour offrir des expériences numériques transparentes et hautement personnalisées à ses membres.

Selon un rapport récent de l'Economist Intelligence Unit, l'amélioration de l'expérience et de l'engagement des titulaires de comptes est une priorité stratégique majeure. SASCU est une organisation financière résolument tournée vers l'avenir, axée sur la communauté et soucieuse de fournir des produits et services de classe mondiale à toutes les étapes de la vie d'un membre. Consciente de la puissance des données, SASCU utilise Temenos Analytics pour guider sa rentabilité et sa stratégie depuis plus de 10 ans, au fur et à mesure de sa croissance. Focalisée sur l'attraction et la fidélisation des membres, et sur l'augmentation de la part du portefeuille grâce à une expérience exceptionnelle, SASCU est l'une des coopératives de crédit les plus performantes au Canada.

ClearSight Solutions, partenaire de Temenos Services, a collaboré avec Temenos pour mettre en œuvre des capacités supplémentaires au sein de la coopérative de crédit et moderniser la manière dont SASCU utilise les données, notamment grâce aux capacités de Temenos en matière de tarification des transferts de fonds et d'établissement des coûts par activité. En tirant parti de toute la force des puissants outils de reporting de Temenos, SASCU peut désormais calculer la rentabilité de chaque membre et de chaque produit à l'aide des modèles financiers basés sur les meilleures pratiques du secteur, afin d'identifier les domaines à améliorer et le développement de nouveaux produits. Cela permettra à la coopérative de crédit d'améliorer ses performances financières et l'expérience de ses membres.

Au cours des cinq dernières années, les consultations bancaires en ligne ont presque doublé. Une expérience numérique transparente pour les membres est indispensable pour atteindre les objectifs de SASCU en matière d'acquisition et de fidélisation des membres. Temenos Analytics est une solution agnostique, permettant à SASCU de fonctionner sur un noyau tiers, de supprimer les silos dans les données et d'améliorer leur précision, le tout dans une seule et même vue.

Barry Delaney, President et Chief Financial Officer, SASCU Financial Group, a commenté : "Notre vision est d'être le partenaire de nos membres tout au long de leur vie. Pour cela, nous devons nous assurer que nous leur offrons les produits et services dont ils ont besoin. Les conseils et l'expérience des membres ne sont pas uniformes. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles pratiques, et pour cela, nous devons exploiter pleinement nos données. Temenos nous a permis d'améliorer la gamme de produits que nous proposons afin d'offrir un plus grand choix, une valeur supérieure et une expérience centrée sur le membre. En élargissant notre relation avec Temenos et en mettant en œuvre la fonctionnalité améliorée, nous donnerons à nos employés les moyens de mieux servir nos membres, et nous profiterons pleinement des données pour mener notre stratégie."

Jacqueline White, President, Americas, Temenos, a déclaré : "Les institutions financières sont confrontées à de multiples défis tels que l'accélération du numérique, une concurrence intense, l'évolution du comportement des titulaires de comptes et des coûts d'exploitation élevés. Investir continuellement dans l'innovation et la technologie est essentiel pour réussir, c'est pourquoi plus de 30 banques et coopératives de crédit canadiennes sont partenaires de Temenos. En tant que fournisseur leader de technologie bancaire, Temenos permet à SASCU de surmonter ces défis et de créer des expériences hautement personnalisées, de garantir une plus grande satisfaction des membres et d'augmenter les profits. Nous nous réjouissons que, soutenue par les précieuses connaissances commerciales et techniques approfondies de ClearSight, SASCU ait mis en œuvre une technologie Temenos additionnelle, et nous sommes impatients de continuer à accompagner l'équipe dans sa croissance et dans la création de relations significatives avec ses membres."

Michael Zywicki, partenaire de ClearSight Solutions, a ajouté : "En déployant Temenos Analytics, SASCU illustre sa compréhension du fait que des outils et des données modernes sont nécessaires pour mieux comprendre les activités des membres et la valeur de la relation. ClearSight se réjouit de participer à ce projet et de voir comment SASCU utilise la connaissance accrue de ses membres pour leur offrir une expérience différenciée."

À propos de SASCU

Le Groupe financier SASCU offre une vaste gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de SASCU Credit Union et de ses trois secteurs d'activité, SASCU Insurance, SASCU Wealth et Commercial banking. Les succursales de SASCU Credit Union sont établies à Sicamous et Sorrento, et deux à Salmon Arm. Les bureaux d'assurance sont situés à Salmon Arm et Enderby. Fondée en 1946, SASCU compte plus de 19 000 membres, 150 employés et 900 millions de dollars d'actifs. En outre, SASCU gère 235 millions de dollars d'investissements de clients et compte plus de 5 000 clients d'assurance. Pour en savoir plus, rendez vous sur sascu.com.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.temenos.com.

À propos de ClearSight

ClearSight Solutions est une société canadienne ayant des bureaux à Vancouver, au Canada, à Londres, au Royaume-Uni et à San José, au Costa Rica, dont la seule mission est d'offrir aux clients la meilleure expérience et le meilleur service qu'ils méritent.

En tant que partenaire de Temenos, ClearSight fournit des services d'experts en vue de fournir des produits de données et d'analyse sur site ou dans le cloud. Notre mission est de collaborer avec nos clients tout au long de leur parcours en matière de données et d'analyse afin de dégager une valeur maximale de leurs investissements dans ce domaine.

