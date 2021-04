Hiro Capital met les bouchées doubles dans le domaine de l’e-sport avec son dernier investissement dans PlayerData qui s’appuie sur le développement de son portefeuille de jeux et d’e-sports

LONDRES & LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Hiro Capital, le fonds de capital-risque londonien/luxembourgeois qui investit dans le domaine des jeux, des sports électroniques, du streaming et des sports numériques, renforce à nouveau son portefeuille en prenant la tête d’un investissement de 2,3 millions de dollars dans PlayerData.

Basée à Édimbourg, au Royaume-Uni, PlayerData a pour mission de transformer la façon dont les équipes sportives amateurs et professionnelles s’entraînent, en utilisant des logiciels, des analyses, la gamification et des technologies portables.

Au cours de sa première année active, PlayerData a déjà comptabilisé plus de 10 000 sessions d'entraînement et plus de 50 millions de mètres de jeu de sportifs du football et du rugby amateurs au Royaume-Uni, et ces indicateurs clés de performance s'accélèrent fortement.

La levée de 2,3 millions de dollars permettra à la fois d’accélérer la croissance de PlayerData dans plusieurs sports et de se développer à l'international.

PlayerData combine une facilité d'utilisation sans friction avec un apprentissage automatique dans le domaine des sciences du sport.

PlayerData génère un puissant effet de réseau. Chaque club utilisant PlayerData permet à 5 clubs supplémentaires d’interagir sur la plateforme.

Les algorithmes d'IA de PlayerData prédisent les blessures des joueurs avant qu'elles ne surviennent et ses fonctions permettent aux entraîneurs de visionner à nouveau les moments clés du jeu, en simulant différents scénarios selon le positionnement du joueur.

Cette annonce marque le 12e investissement de Hiro Capital en 2020/21 et son 4e dans le domaine du fitness ludifié et de la technologie au service du sport. PlayerData rejoint le portefeuille de Hiro Capital aux côtés d’autres startups spécialistes de l’e-sport comme FitXR (Londres), Zwift (Californie/Londres) et NURVV (Londres) ainsi que de huit studios de jeux vidéo et entreprises de technologie de jeux vidéo aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.

L'essor de l’e-sport et du fitness connecté

L’e-sport et le fitness connecté représentent les principaux secteurs porteurs de croissance de 2020/21. Les revenus mondiaux engendrés par le secteur du fitness connecté ont augmenté de 30 % en 2020 et les téléchargements d'applications de santé et de remise en forme ont augmenté de 47 % en glissement annuel pour atteindre environ 700 millions de dollars, accélérés par une attention internationale toute particulière en matière de santé et de bien-être pendant les confinements.

Les licornes de premier plan du secteur incluent Peloton, Tonal, Mirror et Zwift, l’investissement de portefeuille de Hiro, ainsi que les principaux segments stratégiques du sport et du bien-être d'Apple (Watch 6 et Fitness +), de Google (Fitbit), de Nike (Nike App), et d’autres. Dans le domaine de l’e-sport et aux côtés de Zwift, les principaux investissements de Hiro ont propulsé :

FitXR : la principale application d’entraînement et de fitness VR

FitXR a réalisé des progrès remarquables depuis l'investissement d’Hiro, avec des revenus 10 fois supérieurs au cours des 2 derniers trimestres, atteignant désormais un montant de plus de 1 million de dollars par mois ;

Décrite par Mike Verdu, vice-président responsable du contenu, Oculus, comme ayant « une incroyable traction » et « l'un des taux de rétention les plus élevés sur la plateforme [Oculus VR] »*, et mentionné publiquement par Mark Zuckerberg ** dans son récent podcast « The Information » sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le métaverse.

* « From Bear to Bull:How Oculus Quest 2 is Changing the Game for VR », Mike Verdu, vice-président responsable du contenu, Oculus, 2 février 2020

**Mark Zuckerberg, à propos de la lecture des pensées, Apple et la course à la réalité virtuelle grand public, 8 mars 2021

NURVV : semelle de running intelligente brevetée et leader des données biomécaniques

Depuis son lancement courant 2020, NURVV Run a généré des données relatives à plus de 100 millions de pas de course parcourus sur plus de 125 000 km par des athlètes du monde entier, créant ainsi la plus grande base de données au monde sur les techniques détaillées de course ;

a généré des données relatives à plus de 100 millions de pas de course parcourus sur plus de 125 000 km par des athlètes du monde entier, créant ainsi la plus grande base de données au monde sur les techniques détaillées de course ; La médaillée d'or olympique et détentrice du record du monde, Dame Kelly Holmes, a rejoint NURVV en tant qu'ambassadrice mondiale de la marque ; le champion olympique Jared Ward, l’entraîneur d’élite britannique Harry Jameson, le Financial Times, WIRED, Runner’s World et CNET ont tous recommandé NURVV ;

Grâce à des intégrations iOS, Android, Garmin ConnectIQ, Strava et Apple Watch en direct, l’entreprise est à la pointe de l'innovation en matière de course à pied avec des fonctionnalités uniques telles que Pace Coach, Footstrike Workout et Running Health .

et . « La connaissance est un réel pouvoir et à cet égard NURVV Run change la donne », a déclaré Dame Kelly Holmes.

PlayerData : une performance d'équipe basée sur l'IA

Roy Hotrabhvanon, cofondateur et PDG de PlayerData, est un ancien archer international qui a manqué de peu la sélection aux Jeux olympiques de Rio en 2016 pour représenter l'équipe nationale de Thaïlande. Hayden Ball, cofondateur et directeur technique, est un expert en science informatique dans les domaines du firmware et de l’infrastructure cloud qui a conçu, développé et lancé une solution distribuée en SaaS pour l'Edinburgh Fringe.

Roy déclare à propos de l'investissement de Hiro : « Notre mission est d'apporter des données et des informations détaillées aux clubs de sports d'équipe, afin de leur permettre de dynamiser leur jeu, d’améliorer les performances des joueurs et d’éviter les blessures. Nous mettons à profit notre plateforme et le big data afin de générer des données biométriques applicables à tous les niveaux, des clubs amateurs aux clubs en Premier League. En s’appuyant sur l'effet de réseau, la communauté PlayerData se développe rapidement au Royaume-Uni et à l'étranger. Notre objectif ultime est de mettre à disposition des informations percutantes issues de dispositifs portables innovants et s’appliquant à n'importe quelle équipe, quelle que soit la discipline ou le niveau. En tant que partenaire d'investissement, Hiro Capital partage cet engagement envers notre mission. Nous sommes heureux de bénéficier des convictions, des conseils et de l’expertise de Cherry, Luke et Ian afin de nous permettre de poursuivre nos ambitions. »

Cherry Freeman, cofondatrice de Hiro, déclare : « PlayerData remplit les critères les plus importants à nos yeux : un TAM important regroupant plus de 3 millions de clubs amateurs ; une compétitivité construite sur les données partagées des joueurs, l'apprentissage automatique et des algorithmes prédictifs hautement exploitables ; un effet de réseau clients convaincant ; et une équipe fondatrice à la fois remarquable et modeste. Nous sommes ravis de mener un tour de financement auprès de cette entreprise de l’e-sport innovante et prometteuse. »

Luke Alvarez, associé directeur chez Hiro, déclare : « Cette année, lorsque le confinement a eu pour effet d’accélérer l'adoption du numérique et de nous tenir à l’écart des salles de sport, des entreprises comme Nurvv, FitXR, Zwift et Peloton ont accompagné les personnes pour qu’elles restent en forme, en bonne santé et conscientes des données bioméchaniques. Le fitness connecté de 2020 et PlayerData représentent notre dernier investissement prometteur au sein de cette macro-tendance qui s’accélère. »

À propos de Hiro Capital

Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique londonien/luxembourgeois qui investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens, dans le domaine des jeux, de la technologie métaverse, des sports électroniques et du fitness numérique. Hiro Capital investit généralement aux stades postérieurs à l'amorçage, dans le cadre de financements de séries A et B. Nous investissons à la fois dans des créateurs de contenu de jeux, de sports électroniques et numériques, ainsi que dans des applications métarverses de la deeptech sur le cloud, la téléphonie mobile, le streaming, le big data, l'IA, les dispositifs portables, la RA et la RV.

Nous soutenons des équipes d’entrepreneurs expérimentés qui conçoivent des technologies et des contenus innovants, qui se positionnent de manière très différenciée et qui ont le potentiel de connaître une croissance importante.

Nous investissons dans les jeux, les sports et les sports électroniques tout en étant également des entrepreneurs dans ces domaines. Notre conviction fondamentale est que les jeux et les sports électroniques et numériques constitueront un pilier central du divertissement et de la vie économique et sociale du milieu du 21e siècle. Nous investissons dans les innovateurs qui construisent cet avenir.

Le fonds a été créé par Luke Alvarez (associé directeur), ancien PDG et président cofondateur d'Inspired Entertainment, cotée au Nasdaq ; Ian Livingstone, OBE, CBE (associé), ancien président d'Eidos plc, l'éditeur de Tomb Raider, cofondateur de Games Workshop et auteur de la série de livres de jeux Fighting Fantasy ; et Cherry Freeman (associée), cofondatrice de la société mondiale et de la marque de commerce électronique LoveCrafts. https://hiro.capital/

