Kanadische Credit Union erweitert die Partnerschaft mit Temenos und nutzt den Wert von Daten für mehr Wachstum

GENF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass die Salmon Arm Savings and Credit Union (SASCU) die neuesten Funktionen von Temenos Analytics zur Förderung ihrer Wachstumsstrategie implementiert hat und damit ihre seit langer Zeit bestehende Beziehung mit Temenos erweitert. Mit 20.000 Mitgliedern und einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. US-Dollar wächst die SASCU stetig und erweitert ihre Produktangebote, während sie mithilfe von Temenos Analytics ihren Mitgliedern nahtlose, hyper-personalisierte digitale Verfahren anbietet.

Einem aktuellen Bericht der Economist Intelligence Unit zufolge hat es für Finanzinstitute auf der ganzen Welt oberste strategische Priorität, die Kundenansprache und das Kundenerlebnis zu verbessern. Die SASCU ist ein zukunftsorientiertes, auf Gemeinden fokussiertes Finanzunternehmen mit dem Anspruch, erstklassige Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensphasen der Mitglieder anzubieten. Im Wissen um die Bedeutung des Werts von Daten nutzt SASCU seit mehr als 10 Jahren im Zuge ihres Wachstums Temenos Analytics, um die Rentabilität und die Strategie voranzubringen. Mit ihrem Fokus auf die Gewinnung und Bindung von Mitgliedern und die Ausweitung des Marktanteils durch ein hervorragendes Kundenerlebnis ist die SASCU eine der leistungsstärksten Kreditgenossenschaften Kanadas.

ClearSight Solutions, ein Temenos Services Partner, hat gemeinsam mit Temenos weitere Funktionen bei der Credit Union implementiert und damit dazu beigetragen, dass die SASCU Daten in Verbindung mit den branchenführenden Funktionen von Temenos für das Funds Transfer Pricing und die aktivitätsbasierte Kostenrechnung optimaler nutzt. Durch die vollständige Ausschöpfung der leistungsstarken Berichts-Tools von Temenos kann die SASCU nun die Rentabilität jedes einzelnen Mitglieds und Produkts mit den in der Branche bewährten Finanzmodellen berechnen, um Bereiche für Verbesserungen und die Entwicklung neuer Produkte zu identifizieren. Damit ist die Credit Union in der Lage, die finanzielle Leistung und das Mitgliedererlebnis zu verbessern.

In den letzten fünf Jahren haben sich Onlinebesuche im Bankwesen fast verdoppelt. Mit Blick auf die Ziele der SASCU zur Gewinnung und Bindung von Mitgliedern ist ein nahtloses digitales Mitgliedererlebnis von entscheidender Bedeutung. Temenos Analytics ist in Bezug auf das Kernsystem agnostisch und ermöglicht es der SASCU bei einem einheitlichen Kundenbild, das Kernsystem eines Drittanbieters zu nutzen, Datensilos aufzulösen und die Datengenauigkeit zu verbessern.

Barry Delaney, President und Chief Financial Officer, SASCU Financial Group, kommentierte: „Wir möchten der lebenslange Partner unserer Kunden sein und dazu müssen wir sicherstellen, dass wir ihnen die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sie brauchen. Beratung und Mitgliedererlebnis sind kein Universalkonzept. Wir suchen ständig nach neuen Methoden und dafür müssen wir unsere Daten in vollem Umfang nutzen. Mithilfe von Temenos konnten wir unser Produktangebot erweitern und so eine bessere Auswahl, einen höheren Wert und ein mitgliederorientiertes Erlebnis bieten. Durch den Ausbau unserer Beziehung zu Temenos und die Implementierung der erweiterten Funktionalität werden wir unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, unsere Mitglieder besser zu betreuen und das Datenpotenzial vollständig auszuschöpfen, um unsere Strategie voranzubringen.“

Jacqueline White, President, Americas, Temenos, sagte: „Durch die Beschleunigung der Digitalisierung, den intensiven Wettbewerb, das veränderte Verhalten der Kontoinhaber und die hohen Betriebskosten sind Finanzinstitute mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Kontinuierliche Investitionen in Innovation und Technologie sind entscheidend für den Erfolg und aus diesem Grund arbeiten mehr als 30 kanadische Banken und Kreditgenossenschaften mit Temenos zusammen. Als führender Bankentechnologieanbieter ermöglicht Temenos es der SASCU, diese Herausforderungen zu überwinden und hyper-personalisierte Erlebnisse zu schaffen, eine höhere Mitgliederzufriedenheit zu gewährleisten und die Gewinne zu steigern. Wir freuen uns, dass die SASCU mit Unterstützung des wertvollen geschäftlichen und technischen Hintergrundwissen von ClearSight weitere Technologie von Temenos implementiert hat, und werden das Team im Zuge des weiteren Wachstums und Aufbaus guter Mitgliederbeziehungen gerne weiterhin unterstützen.“

Michael Zywicki, Partner, ClearSight Solutions, ergänzte: „Die SASCU zeigt mit dem Einsatz von Temenos Analytics, dass sie die Notwendigkeit moderner Tools und Daten für eine bessere Beurteilung der Aktivitäten der Mitglieder und des Werts der Beziehung verstanden hat. ClearSight freut sich sehr, an diesem Projekt teilzunehmen und zu sehen, wie die SASCU die besseren Erkenntnisse über ihre Mitglieder nutzt, um ihnen ein differenziertes Erlebnis zu bieten.“

Über die SASCU

Die SASCU Financial Group bietet über die SASCU Credit Union und ihre drei Geschäftsfelder SASCU Insurance, SASCU Wealth und Commercial Banking eine große Bandbreite an Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Die SASCU Credit Union hat Filialen in Sicamous und Sorrento und zwei in Salmon Arm. Versicherungsbüros befinden sich in Salmon Arm und Enderby. 1946 gegründet, hat die SASCU mehr als 19.000 Mitglieder, 150 Mitarbeiter und ein Vermögen von 900 Mio. Dollar. Überdies verwaltet die SASCU Kundenanlagen in Höhe von 235 Mio. US-Dollar und betreut mehr als 5000 Versicherungskunden. Weitere Informationen finden Sie unter sascu.com.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem 51% ihres IT-Budgets in Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Über ClearSight

ClearSight Solutions mit Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Vancouver (Kanada), London (Vereinigtes Königreich) und San Jose (Costa Rica) widmet sich ausschließlich dem Ziel, Kunden das beste Erlebnis und den besten Service zu bieten, den sie verdienen.

Als Temenos Partner bietet ClearSight qualifizierte Dienstleistungen für die Bereitstellung von vor Ort befindlichen oder cloudbasierten Daten- und Analyseprodukten. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kunden während ihrer gesamten Daten- und Analyse-Journey zu begleiten, um den maximalen Wert aus ihren Investitionen in Daten und Analytik zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.