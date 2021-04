GINEVRA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), società di software bancario, oggi ha annunciato che Salmon Arm Savings and Credit Union (SASCU) ha ampliato i rapporti commerciali a lungo termine con Temenos, con il completamento dell'implementazione della funzionalità più recente di Temenos Analytics per guidare la propria strategia di crescita. Forte di 20.000 soci e di asset gestiti del valore di 800 milioni di dollari USA, SASCU continua a espandersi in termini di dimensioni e di prodotti offerti, utilizzando Temenos Analytics per offrire ai soci un'esperienza digitale senza problemi e ad altissima personalizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.