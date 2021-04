Canadian Credit Union breidt partnerschap met Temenos uit en benut de kracht van data om groei te stimuleren

GENÈVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat Salmon Arm Savings and Credit Union (SASCU) zijn langdurige relatie met Temenos heeft uitgebreid en een implementatie van de nieuwste functionaliteit heeft voltooid van Temenos Analytics om haar groeistrategie te stimuleren. Met 20.000 leden en $ 800 miljoen aan activa onder beheer, blijft SASCU groeien in omvang en productaanbod, waarbij Temenos Analytics wordt gebruikt om naadloze, hypergepersonaliseerde digitale ervaringen voor haar leden te bieden.

