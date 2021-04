LONDEN & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Hiro Capital – het Londen / Luxemburgse VC-fonds dat investeert in games, esports, streaming en digitale sport – heeft zijn portefeuille verder versterkt door een investering van $ 2,3 miljoen in PlayerData te leiden.

De missie van PlayerData uit Edinburgh, het VK, is om de manier waarop grass-roots en professionele sportteams trainen te transformeren met behulp van software, analyse, gamification en draagbare technologie.

In het eerste jaar live heeft PlayerData al meer dan 10.000 teamsessies en> 50 miljoen meter aan atleten vastgelegd in voetbal en rugby in het VK, en deze KPI’s versnellen sterk.

De verhoging van $ 2,3 miljoen zal worden gebruikt om de groei van PlayerData in meerdere sporten een boost te geven en om internationaal uit te breiden.

