Palette Skills annonce avoir noué un partenariat avec des organisations de premier plan pour combler le déficit de compétences au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Palette Skills, une importante organisation nationale à but non lucratif, a annoncé aujourd’hui avoir lancé un partenariat avec des entreprises commerciales et des organismes universitaires canadiens de premier plan : ceux-ci s’engagent à travailler ensemble pour combler les lacunes croissantes en matière de compétences dans l’économie canadienne.

Alors même que le Canada s’efforce de se remettre de l’impact économique de la COVID-19, ces partenaires vont collaborer pour identifier les lacunes en matière de talents au fur et à mesure qu’elles apparaissent et pour élaborer des stratégies qui viendront mettre en relation les Canadiens les mieux placés pour occuper ces postes. Palette Skills et ses partenaires élaboreront des programmes de formation accélérée, axés sur la demande et guidés par l’industrie, qui offriront un développement efficace des compétences, permettant à un plus grand nombre de Canadiens de décrocher rapidement des postes en forte demande dans les industries en pleine croissance.

« La main-d’œuvre canadienne est diversifiée et pleine de talents, mais nous ne disposons pas de parcours professionnels permettant à de larges groupes de cette main-d’œuvre de passer à des industries qui sortent de cette pandémie prêtes à se développer et à affronter la concurrence internationale, a déclaré Arvind Gupta, président-directeur général de Palette Skills. Grâce à ce consortium récemment annoncé de partenaires issus du monde des affaires et de l’enseignement supérieur, nous sommes en mesure d’offrir aux Canadiens un large éventail d’opportunités. »

Palette Skills travaillera avec ses nouveaux partenaires pour développer ses modèles de formation, couronnés de succès, et servir de point de liaison entre les établissements d’enseignement postsecondaire et les entreprises. Avec cette initiative, le consortium s’engage à développer les bassins de talents qualifiés et à stimuler la reprise économique.

« La collaboration entre les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur du Canada jouera un rôle clé dans notre capacité à créer de bons emplois et à assurer une croissance économique dans tout le pays, a déclaré Meric Gertler, président de l’Université de Toronto. L’Université de Toronto est fière d’accueillir cette belle initiative organisée par Palette Skills, et nous avons hâte de collaborer avec ses organisations et institutions membres. »

« Grâce aux partenariats renforcés entre les formateurs et les employeurs, les travailleurs seront en mesure d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir leur carrière, a déclaré Goldy Hyder, président-directeur général du Conseil canadien des affaires. Palette met en place les programmes dont nous avons besoin pour bâtir un meilleur futur et assurer une meilleure qualité de vie aux Canadiens. »

Outre Palette Skills, les membres fondateurs de ce partenariat sont le Conseil canadien des affaires, le Conseil Canadien des Innovateurs, le Business Council of British Columbia, le Brookfield Institute for Entrepreneurship and Innovation, l’Université Simon Fraser, l’Université de Calgary, l’Université Dalhousie, l’Université de Guelph, l’Université Laval, l’Université de la Saskatchewan et l’Université de Toronto.

Ce partenariat cherchera activement à attirer de nouveaux membres et à inclure d’autres collèges postsecondaires et universités, des associations d’entreprises et d’autres partenaires communautaires de tout le pays, ceci afin d’offrir les opportunités les plus larges possibles.

À propos de Palette Skills:

Palette Skills est une organisation nationale à but non lucratif financée en partie par le gouvernement canadien. Palette Skills aide les organisations à toucher des marchés du travail encore inexploités et à faciliter l’évolution de carrière grâce à des programmes accélérés de développement des compétences axés sur la demande et guidés par l’industrie. Le taux de placement est notre premier indicateur de performance. Paletteskills.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.