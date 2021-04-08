Zynga推出移动平台现代三消游戏Puzzle Combat

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--互动娱乐领域的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布面向全球市场推出全新移动平台三消动作角色扮演游戏(RPG)——Puzzle Combat。这款游戏拥有僵尸主题的环境设定，玩家可以招募英雄，建立基地，并在玩家对玩家(PvP)战斗模式中一决高下。Puzzle Combat由总部位于赫尔辛基的Small Giant Games开发。该公司是Zynga Inc.的子公司，也是爆款游戏《帝国与谜题》(Empires & Puzzles)的开发者。

在Puzzle Combat中，玩家将通过创建独特的匹配组合来武装自己，并沉浸在与凶残而嗜血的僵尸军团Dread Army的殊死战斗中。玩家可以招募间谍、医生、爆破专家等特殊角色为自己战斗，每种特殊角色都能为战斗带来独特的攻击方式。玩家还可以建造和升级多种建筑，如铸造厂、车间、培训学校和兵营等，并用它们来打造出固若金汤的基地。

Small Giant Games的董事总经理Jose Saarniniemi表示：“Puzzle Combat让玩家们迫不及待想要掌控一支终极英雄队伍，而这一切还伴随着三消游戏体验中熟悉的乐趣。Puzzle Combat将《帝国与谜题》的关键元素与全新的现代战斗主题游戏设计相结合，让玩家沉浸在一个以僵尸为主题、动作密集的动态虚拟世界中。今天发布后，我们预计Puzzle Combat将很快建立一个由铁杆游戏玩家组成的社区，因为该游戏具有旨在吸引世界各地玩家的更多主题和升级功能。”

Puzzle Combat允许PvP战斗模式中的玩家匹配全球各地的其他玩家。为了达成在战斗中压制对手的目的，玩家可召唤数百名个性各异、均有独特能力的强大英雄，并收集和升级不同的武器以在战场上使用。随着经验值提升，玩家还可以加入不同的联盟来分享优秀战术，并在极富挑战性的团队活动中参与竞争，与联盟成员一起提升英雄能力，并肩冲锋向前，形成极致战斗力。

游戏主要亮点包括：

超过200名各具特色的英雄供玩家收藏和升级。

快节奏的三消动作，以独特组合匹配相似的方块来解锁特殊攻击。

基地建筑旨在让玩家将新兵训练成英雄，还可种植粮食、开采金属、打造关键战斗物品等等。

内容丰富的PvP突袭赛季，奖励丰厚！

合作联盟游戏模式，共同对抗强大的战争机器，在团战中攻击对手，在团队活动中争夺上风。

全球和联盟聊天等社交功能让玩家能够交流战术和组建团队，以获得更高级别的游戏体验。

参加限时活动，以获得独特奖励并与其他玩家激烈竞争。

Puzzle Combat现在可在iOS和Android设备上免费下载。

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Zynga将于2021年5月5日（星期三）市场收盘后发布2021年一季度业绩。

编者按：

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关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

前瞻性陈述

本新闻稿含有前瞻性陈述；这些陈述涉及我们与Puzzle Combat发布相关的期望，包括发布和反响、玩家使用、游戏功能和亮点以及整体增长机会。前瞻性陈述通常包括诸如“将”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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