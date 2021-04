Zynga lanceert moderne Match-3 mobiele game Puzzle Combat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldleider in interactief entertainment, kondigde vandaag de wereldwijde lancering aan van Puzzle Combat, een nieuwe mobiel Match-3 actie rollenspelgame (RPG) waarin spelers helden rekruteren, bases bouwen en strijden in player-vs-player (PvP)-gevechten in een omgeving met een zombiethema. Puzzle Combat is ontwikkeld door het in Helsinki gevestigde Small Giant Games, een dochteronderneming van Zynga Inc. en de studio achter het populaire spel Empires & Puzzles​.

In Puzzle Combat dompelen spelers zich onder in de strijd tegen vijanden van het gevaarlijke Dread Army met power-ups door unieke matchcombinaties te creëren. Spelers rekruteren spionnen, medici, sloopexperts en meer, die elk unieke speciale aanvallen meebrengen in de strijd, om aan hun zijde te vechten. Spelers ontwerpen ook ondoordringbare bases door gebouwen zoals gieterijen, werkplaatsen, trainingsscholen en wijken te bouwen en te upgraden.

“​Puzzle Combat geeft spelers de kick om het ultieme team van helden aan te voeren, en dat allemaal met het vertrouwde plezier van een match-3-ervaring”, zei Jose Saarniniemi, Managing Director van Small Giant Games. “Door de belangrijkste elementen van Empires & Puzzels met een nieuw, modern game-ontwerp met gevechtsthema te combineren, dompelt Puzzle Combat spelers onder in een dynamische virtuele wereld boordevol actie vol zombies. Na de release van vandaag verwachten we dat Puzzle Combat een community van betrokken gamers opbouwt met extra thema's en verbeterde functies die zijn ontworpen om spelers over de hele wereld aan te trekken.”

Puzzle Combat matcht spelers in PvP-gevechten met andere spelers over de hele wereld. Om dominantie in het gevecht te bereiken, roepen spelers honderden geïndividualiseerde krachtige helden op, elk met unieke vaardigheden, en verzamelen ze verschillende wapens om te upgraden en te gebruiken in het veld. Naarmate spelers vorderen, kunnen ze zich ook aansluiten bij allianties om de beste tactieken te delen en te strijden in uitdagende teamevenementen om hun helden te promoten, samen vooruit te komen en de ultieme strijdmacht te vormen.

De belangrijke hoogtepunten zijn onder andere:

Meer dan 200 unieke helden die spelers kunnen verzamelen en upgraden.

Snelle match-3-actie met speciale aanvallen die worden ontgrendeld door vergelijkbare tegels in unieke combinaties te matchen.

Het bouwen van bases bedoeld om je rekruten op te leiden tot helden, boeren voor voedsel, het delven van metalen, het maken van cruciale gevechtsitems en meer.

Uitgebreide PvP-raid-seizoenen met waardevolle beloningen.

Coöperatieve alliantie-spelmodi om krachtige oorlogsmachines te ontmantelen, rivalen aan te vallen in teamgevechten en te domineren in teamevenementen.

Met sociale functies, zoals wereldwijde en alliantie-chats, kunnen spelers tactieken uitwisselen en teams vormen om het volgende niveau van gameplay te bereiken.

Tijdelijke evenementen om unieke beloningen te verdienen en te strijden tegen andere spelers.

Puzzle Combat is nu beschikbaar als een gratis download voor iOS en Android.

Zynga zal de resultaten van het eerste kwartaal 2021 publiceren na de sluiting van de markt op woensdag 5 mei 2021.

