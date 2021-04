Zynga lança moderno jogo de match 3 para celular Puzzle Combat

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje o lançamento mundial do Puzzle Combat, um novo jogo de role-playing game (RPG) de ação de match 3 para celular onde os jogadores recrutam heróis, constroem bases e competem em batalhas jogador-contra-jogador (player-vs-player, PvP) em um cenário com tema de zumbis. O Puzzle Combat é desenvolvido pela Small Giant Games, baseada em Helsinque, uma subsidiária da Zynga Inc. e o estúdio por trás do jogo de sucesso Empires & Puzzles.

No Puzzle Combat, os jogadores mergulharão na batalha contra os inimigos do perigoso Dread Army com reforços, criando combinações de partidas únicas. Os jogadores recrutam espiões, médicos, especialistas em demolição e muito mais para lutarem ao seu lado, cada um trazendo ataques especiais exclusivos para a batalha. Os jogadores também projetarão bases impenetráveis ​​construindo e atualizando edifícios como fundições, oficinas, escolas de treinamento e quartéis.

“O Puzzle Combat dá aos jogadores a adrenalina de comandar o esquadrão definitivo de heróis, tudo por meio da diversão familiar de uma experiência de match 3”, disse Jose Saarniniemi, diretor administrativo da Small Giant Games. “Combinando elementos-chave do Empires & Puzzles com um novo design de jogo com tema de combate moderno, o Puzzle Combat mergulha os jogadores em um mundo virtual dinâmico e cheio de ação, repleto de zumbis. Após o lançamento de hoje, esperamos que o Puzzle Combat construa uma comunidade de jogadores engajados com temas adicionais e recursos atualizados projetados para atrair jogadores de todo o mundo”.

O Puzzle Combat combina jogadores em batalhas PvP com outros jogadores ao redor do mundo. Para alcançar o domínio do combate, os jogadores convocam centenas de poderosos heróis individualizados, cada um com habilidades únicas, e coletam diferentes armas para atualizarem e usarem no campo. Conforme os jogadores progridem, eles também podem se juntarem a alianças para compartilhar as melhores táticas e competir em eventos desafiadores de equipe para promoverem seus heróis, avançarem juntos e formarem a força de combate definitiva.

Os principais destaques do jogo incluem:

Mais de 200 heróis únicos para os jogadores coletarem e atualizarem.

Ação match 3 acelerada com ataques especiais desbloqueados combinando peças semelhantes em combinações únicas.

Construção de base projetada para treinar seus recrutas em heróis, cultivar alimentos, minerar metais, criar itens de batalha essenciais e muito mais.

Longas temporadas de ataque PvP com recompensas valiosas.

Modos de jogo de aliança cooperativa para desmantelar poderosas máquinas de guerra, atacar rivais em batalhas de equipe e dominar em eventos de equipe.

Recursos sociais, como bate-papos globais e de aliança, permitem que os jogadores troquem táticas e formem equipes para atingir o próximo nível do jogo.

Eventos de tempo limitado para ganhar recompensas exclusivas e competir contra outros jogadores.

O Puzzle Combat já está disponível gratuitamente para iOS e Android.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

