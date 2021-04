Halliburton e Optime Subsea danno vita a un’alleanza globale

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE: HAL) e Optime Subsea hanno annunciato oggi di avere dato vita a un’alleanza strategica globale per applicare l’innovativo sistema ad azionamento telecomandato (Remotely Operated Controls System, ROCS) di Optime ai servizi di completamento per colonne di posa Halliburton. Le società collaboreranno anche nell’offerta di servizi per sistemi di controllo, intervento e supervisione che sfruttano la tecnologia a sistema leggero per controlli e interventi sottomarini (Subsea Controls and Intervention Light System, SCILS) di Optime, un sistema digitale abilitato a distanza che integra le competenza negli interventi sottomarini di Halliburton.

L’alleanza fornirà attività e controlli sottomarini senza impiego di ombelicali per completamenti e interventi in acque profonde con maggior efficienza di servizio e riduzione del rischio tramite una minore impronta offshore. Halliburton offrirà le innovative tecnologie di Optime come servizio in tutto il suo portafoglio globale.

“ Siamo entusiasti di lavorare con Optime e di poterne utilizzare le tecnologie nell’ambito delle nostre soluzioni di completamenti e interventi sottomarini in essere”, ha dichiarato Daniel Casale, vicepresidente Collaudi e attività sottomarine. “ La nostra alleanza fa progredire le capacità da remoto e offre una soluzione straordinariamente efficace, consentendo ai clienti di ridurre rischi, impronta operativa, organizzazione e tempi di esecuzione.”

“ Riteniamo che una forte, mutua alleanza nella catena di fornitura verticale sia fonte di miglioramento continuo nel nostro settore”, ha affermato Jan-Fredrik Carlsen, CEO di Optime Subsea. “ Rafforzando il rapporto con Halliburton e unendo le loro consolidate e affidabili competenze nella fornitura di servizi e tecnologia agli innovativi controlli e alla tecnologia di intervento di Optime, più clienti avranno accesso a queste soluzioni sottomarine economicamente vantaggiose.”

Informazioni su Halliburton

Fondata nel 1919, Halliburton è uno dei maggiori fornitori al mondo di prodotti e servizi per il settore energetico. Forte di circa 40.000 dipendenti di 130 nazionalità diverse in oltre 80 Paesi, la società aiuta i propri clienti a massimizzare il valore durante l’intero ciclo di vita dei giacimenti, dall’individuazione di idrocarburi e la gestione dei dati geologici alle attività di trivellazione e valutazione delle formazioni, alla costruzione e al completamento dei pozzi fino all’ottimizzazione della produzione durante l’intera vita utile delle immobilizzazioni tecniche. Visitate il sito web della società all’indirizzo www.halliburton.com. Connettevi con Halliburton su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Informazioni su Optime Subsea

Fondata nel 2015, Optime è un provider tecnologico innovativo e leader a livello globale di sistemi di controllo e intervento sottomarini. Con quartier generale a Notodden (Norvegia) e uffici internazionali a Houston, in Texas (Stati Uniti), fornisce sistemi e servizi totalmente integrati dotati e dotato delle competenze necessarie per ottimizzare le operazioni di intervento e completamento dei pozzi sottomarini. Nell’ambito di questo segmento, è in grado di produrre soluzioni a spiegamento rapido, riducendo ulteriormente i costi, le dimensioni e migliorando l’efficienza operativa: di fatto, semplificando le attività sottomarine (www.optimesubsea.com).

