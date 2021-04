Halliburton en Optime Subsea vormen een wereldwijde alliantie

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE: HAL) en Optime Subsea hebben vandaag aangekondigd dat ze een wereldwijde strategische alliantie hebben gevormd om het innovatieve op afstand bediend controlesysteem (Remotely Operated Controls System, ROCS) van Optime toe te passen op de voltooiing landingskoorddiensten van Halliburton. De bedrijven zullen ook samenwerken en diensten voor interventie- en workover-controlesysteemdiensten aanbieden door gebruik te maken van de onderzeese bedienings- en interventielichtsysteem (Subsea Controls en Intervention Light System, SCILS)-technologie van Optime, een op afstand digitaal ingeschakeld systeem dat een aanvulling vormt op de expertise van Halliburton op het gebied van onderzeese interventie.

De alliantie biedt voedingslijnloze operaties en onderzeese controles voor voltooiing en interventies in diep water, waardoor de operationele efficiëntie wordt verhoogd en het veiligheidsrisico wordt geminimaliseerd door een kleinere offshore-voetafdruk. Halliburton zal de innovatieve technologieën van Optime als een dienst aanbieden in zijn wereldwijde portfolio.

“ We zijn verheugd om met Optime samen te werken en hun technologieën te gebruiken binnen onze bestaande onderzeese voltooiingen en interventieoplossingen”, zei Daniel Casale, vice president van Testing en Subsea. “ Onze alliantie bevordert externe mogelijkheden en biedt een kapitaalefficiënte oplossing, waardoor klanten veiligheidsrisico's, operationele voetafdruk, installatie en bedrijfstijd kunnen verminderen.”

“ We zijn van mening dat sterke onderlinge allianties in de verticale toeleveringsketen leiden tot voortdurende verbeteringen die nodig zijn in onze branche”, zei Jan-Fredrik Carlsen, CEO van Optime Subsea. “ Door deze relatie met Halliburton te verstevigen en hun gevestigde, gerenommeerde dienst- en technologische capaciteiten te combineren met de innovatieve besturings- en interventietechnologie van Optime, hebben meer klanten toegang tot deze kostenefficiënte onderzeese oplossingen."

Over Halliburton

Halliburton, opgericht in 1919, is een van 's werelds grootste leveranciers van producten en diensten aan de energie-industrie. Met ongeveer 40.000 werknemers, die 130 nationaliteiten vertegenwoordigen in meer dan 80 landen, helpt het bedrijf zijn klanten om de waarde gedurende de hele levenscyclus van het reservoir te maximaliseren. Van het lokaliseren van koolwaterstoffen en het beheren van geologische gegevens tot het evalueren van boor- en formatie, het bouwen en voltooien van putten en het optimaliseren van de productie gedurende de hele levensduur van de activa. Bezoek de website van het bedrijf op www.halliburton.com. U vindt Halliburton op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.

Over Optime Subsea

Optime, opgericht in 2015, is een innovatieve en wereldwijd toonaangevende technologische leverancier van onderzeese bedienings- en interventiesystemen. Met zijn hoofdkantoor in Notodden, Noorwegen, en een internationaal kantoor in Houston, Texas, VS, is het een volledig geïntegreerde systeem- en dienstenprovider met alle mogelijkheden om onderzeese putinterventies en voltooiingsoperaties te optimaliseren. Binnen dit segment leveren hun capaciteiten snelle oplossingen op de markt, waardoor de kosten en de omvang verder worden verlaagd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd. Hiermee worden onderzeese operaties vereenvoudigd (www.optimesubsea.com​).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.