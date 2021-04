EIP annonce que trois leaders européens de l'énergie rejoignent la plateforme mondiale d'innovation

NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), la plateforme d'investissement mondiale qui dirige la transition vers un avenir énergétique durable, a annoncé la toute dernière intégration des derniers leaders européens Shell Ventures, EDF et DSD qui rejoignent sa coalition axée sur le progrès des technologies accélérant la décarbonisation mondiale. La coalition de l'EIP coopère en partageant des idées, en investissant dans des entreprises innovantes et transformatrices, et en accentuant la croissance des entrepreneurs par le biais de partenariats dédiés.

Shell Ventures, EDF et DSD sont représententatifs d'un large éventail dans le secteur de l'énergie européenne. Leur participation à la coalition mondiale de l'EIP affiche un engagement et une mission commune visant à accélérer le rythme de l'innovation et l'adoption rapide de solutions climatiques essentielles. Ils rejoignent un groupe diversifié de leaders du secteur de l'énergie, de la mobilité et du développement durable, avec notamment EWE, Fortum, Enterprise Holdings, AGL, Nysno et Tronder Energie.

« Nous souhaitons la bienvenue à Shell Ventures, EDF et DSD en tant que nouveaux partenaires de la coalition européenne de l'EIP », a déclaré Matthias Dill, associé directeur d'Energy Impact Partners. « L'expérience apportée par ces entreprises innovantes nous permettra d'optimiser l'accélération des solutions climatiques existantes et de créer de nouvelles technologies pour faciliter une transition énergétique mondiale ».

« Shell Ventures se réjouit de participer activement à la plateforme d'investissement mondiale de l'EIP. En tant que leaders de la transition énergétique, Shell Ventures et l'EIP ont déjà co-investi dans plusieurs entreprises. Les défis énergétiques et climatiques sont extrêmement complexes et nécessiteront une solide collaboration pour adapter des solutions prometteuses et créer un impact réel. Le fort pouvoir de mobilisation de l'EIP est donc essentiel pour aider à accélérer la transition vers un avenir à faible émission de carbone ». (Geert van de Wouw, vice-président de Shell Ventures)

« Le groupe EDF est très enthousiaste à l'idée de rejoindre, aux côtés d'autres grands acteurs industriels de l'énergie, la coalition européenne de l'EIP qui se consacre à identifier et soutenir le développement d'entreprises innovantes orientées vers la neutralité carbone. Ce partenariat nous permettra de détecter de nouveaux leviers de croissance alignés sur la stratégie d'EDF afin d'accompagner et d'accélérer la transition climatique de nos clients ». (Guillaume Lesueur, directeur du fonds d'investissement EDF Pulse Croissance)

« DSD Group est très heureux de rejoindre cette coalition européenne de l'EIP depuis la Norvège. L'innovation et les solutions efficaces au niveau énergétique ont toujours été au cœur du long parcours de DSD, présent depuis 166 ans. Nous misons sur des personnes animées par le désir de rechercher et développer de nouvelles idées, créer des technologies de pointe et contribuer à un avenir durable. Nous sommes convaincus que l'approche unique que représente la coalition européenne et mondiale de l'EIP contribuera à accélérer la transition vers l'énergie verte, et nous sommes reconnaissants envers l'EIP pour son travail et son initiative car sans eux, rien n'aurait été possible. Ensemble et en collaboration avec de nombreux acteurs industriels innovants dans le monde entier, nous nous réjouissons de travailler pour un monde plus neutre en carbone ». (Yuhong Jin Hermansen, président du conseil d'administration, DSD AS)

Pour de plus amples informations sur l'EIP, rendez-vous sur www.energyimpactpartners.com.

À propos d’Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP) est une plateforme d'investissement mondiale qui dirige la transition vers un avenir énergétique durable. L'EIP réunit des entrepreneurs et des entreprises énergétiques et industrielles les plus à avant-gardistes dans le monde de façon à faire avancer l'innovation. Avec plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion, l'EIP investit dans le monde entier dans les secteurs du capital-risque, de la croissance, du crédit et de l'infrastructure, et dispose d'une équipe de plus de 45 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres et Cologne. Pour de plus amples d'informations sur l'EIP, rendez-vous sur le site www.energyimpactpartners.com.

