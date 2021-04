Veristat conclut un nouveau partenariat d’investissement avec WindRose Health Investors

SOUTHBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Veristat, une organisation scientifique de recherche clinique (ORC) d’envergure mondiale, a annoncé aujourd’hui le transfert de sa participation majoritaire dans Variance Development Partners à WindRose Health Investors (WindRose). WindRose, qui investit exclusivement dans des entreprises du secteur des soins de santé, possède une vaste expérience du domaine des services de soins, y compris des fournisseurs de services biopharmaceutiques externalisés tels que Veristat.

«En ma qualité de fondateur de Veristat, je suis convaincu que Veristat a trouvé le partenaire d’investissement idéal; en effet, WindRose comprend notre philosophie, nos valeurs et l’impact que nous avons sur la recherche clinique, a déclaré John P. Balser, président, cofondateur et directeur des statistiques de Veristat. Non seulement WindRose possède un excellent historique de collaborations réussies, mais il comprend le caractère crucial de l’expertise scientifique et thérapeutique que nous offrons et apportera d’importantes connaissances et un réseau de conseillers pour nous aider à poursuivre notre évolution.»

WindRose soutiendra l’expansion continue de Veristat pour lui permettre de répondre aux besoins de sa clientèle mondiale en croissance. Ce partenariat profitera grandement à Veristat grâce à l’entrée dans son équipe de direction d’un groupe diversifié de conseillers en soins de santé compétents qui partagent la même vision, la même culture, et se concentrent sur l’excellence scientifique de la recherche clinique.

«Nous sommes très heureux d’entamer cette collaboration avec Veristat, a déclaré CJ Burnes, associé de WindRose. La Société fait montre d’une approche scientifique et d’un impact clinique impressionnants en termes de partenariat avec les entreprises qui font progresser des thérapies qui améliorent la vie. Leur position sur le marché, leur excellente réputation, leur primauté dans le domaine des biostatistiques et leur capacité de concevoir et diriger des essais cliniques complexes ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. En partenariat avec l’équipe de direction et les fondateurs, WindRose prévoit de fournir d’abondantes ressources pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de Veristat.»

«Je suis convaincu que notre partenariat avec WindRose permettra à Veristat de continuer à se concentrer sur sa mission essentielle qui consiste à aider les sponsors à relever les défis qui surgissent lors du développement de produits révolutionnaires destinés à améliorer et sauver des vies grâce à notre approche originale de la conception et de l’exécution des essais et des programmes cliniques, des soumissions réglementaires et du suivi de pharmacovigilance, a déclaré Patrick Flanagan, directeur général de Veristat. Au fur et à mesure du développement stratégique de notre Société, WindRose va nous apporter les capitaux nécessaires et un réseau dense de relations et d’experts des secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques.»

Edgemont Partners et Nutter McClennen & Fish LLP sont intervenus respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique de Veristat. McDermott Will & Emery LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique de WindRose.

À propos de WindRose

WindRose investit dans les sociétés qui fournissent des services aux entreprises du secteur des soins de santé. La Société se concentre sur les entreprises dotées de modèles commerciaux rentables et qui ont démontré leur capacité de fournir des solutions rentables. WindRose gère plus de 1,2 milliard de dollars d’investissements et effectue actuellement des financements tirés de son cinquième fonds. WindRose est basé à New York et investit dans des entreprises localisées dans tous les États-Unis.

Pour plus d’informations, contactez WindRose par e-mail à l’adresse: info@windrose.com.

À propos de Veristat

Veristat, une organisation mondiale de recherche clinique (OCR) permet aux sponsors de relever les défis spéciaux et complexes liés à l’accélération de la production de thérapies tout au long du développement clinique et jusqu’à l’approbation réglementaire. Forte de 26 années d’expérience de la planification et de l’exécution des essais cliniques, Veristat est en mesure de soutenir tout programme de développement. Au cours des dix dernières années, notre équipe a préparé une centaine de demandes de commercialisation aux fins de l’approbation par les autorités de contrôle mondiales.

Veristat est axée sur le développement de nouveaux médicaments; cette orientation conduit l’entreprise au succès lors de la gestion des impondérables qui surgissent dans des domaines thérapeutiques complexes tels que les maladies rares et ultra-rares, les thérapies avancées, l’oncologie et les essais portant sur des maladies infectieuses. Nous nous appuyons chaque jour sur cette base de connaissances pour résoudre les difficultés présentées par tout programme clinique, du plus simple au plus complexe. Veristat a réuni une formidable équipe d’experts du monde entier qui maîtrisent les subtilités du développement des médicaments et permettent aux sponsors de réussir à prolonger et sauver des vies. Pour plus d’informations, visiter le site www.veristat.com.

