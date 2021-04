Trax garante rodada de financiamento de US$ 640 milhões liderada pelo SoftBank Vision Fund 2 e BlackRock para transformar o varejo através de tecnologias digitais

SAN FRANCISCO e SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--Trax, empresa líder em Computer Vision na transformação das lojas físicas do varejo, garantiu US$ 640 milhões em uma rodada de financiamento Série E liderada pelo SoftBank Vision Fund 21 e pelos fundos focados em tecnologia administrados pelo já existente investidor BlackRock, Inc. Esta rodada de investimento primário e secundário também teve a participação de novos investidores, incluindo o OMERS, um dos maiores planos de previdência do Canadá, e da Sony Innovation Fund by IGV2.

A plataforma em nuvem está acelerando a transformação digital de empresas de bens de consumo embalados (Consumer Packaged Goods, CPG) e de varejistas fornecendo visibilidade granular das condições das loja em rápida mudança. As soluções da Trax permitem que os usuários tomem rápidas decisões orientadas por dados e implementem ações corretivas imediatas. Como resultado, marcas e varejistas estão acelerando o crescimento, reduzindo custos, e gerando consciência e intenção de compra. Alimentada por sua visão computacional proprietária, hardware de Internet das coisas, força de trabalho sob demanda, e soluções para consumidores, a Trax capacita seus clientes para oferecem as melhores experiências de compras imagináveis.

“Estamos vendo o setor de varejo adotar tecnologias digitais em um ritmo e escala sem precedentes”, disse Joel Bar-El, presidente executivo e cofundador da Trax. “Apesar da turbulência de 2020, fizemos enormes avanços em nossa empresa graças ao duro trabalho, dedicação e espírito de equipe na Trax. Nossas várias soluções tratam das complexas necessidades de marcas e varejistas, enquanto elas se ajustam rapidamente às mudanças do consumidor. Este financiamento coloca a Trax, confiantemente, na linha de frente do futuro do varejo, onde o físico e o digital se combinam em novas maneiras para trazer melhores experiências para os consumidores”.

“Através de sua inovadora plataforma de AI e tecnologias de reconhecimento de imagem, acreditamos que a Trax está otimizando lojas do varejo possibilitando que marcas e varejistas executem melhores estratégias de estoques utilizando dados e análises”, afirmou Chris Lee, diretor da SoftBank Investment Advisers. “Estamos empolgados com a parceria com a equipe Trax para ajudar a expandir suas ofertas de produtos e alcançar novos mercados”.

“A Trax tem construído sua sofisticada plataforma em nuvem, alimentada por AI, voltada ao varejo por mais de uma década”, disse Justin Behar, diretor executivo da Trax. “Começamos nossa jornada criando soluções inovadoras de visão computacional para o varejo, e desde então ampliamos nossas capacidades para atender às crescentes necessidades do ecossistema do varejo moderno. Através deste importante investimento do SoftBank, da BlackRock e outros, iremos investir em nossa equipe, expandir nossa liderança no mercado, continuar a escalonar nosso negócio para varejistas e orientar as próximas etapas de crescimento e inovação a longo prazo”.

Desde sua fundação em 2010, a Trax tem sido pioneira em uma série de avanços para o setor. No ano passado, a Trax lançou uma solução de monitoramento autônomo de prateleira e um serviço de promotoria dinâmica orientada por inteligência artificial para auxiliar as marcas e varejistas a manter os produtos na prateleira através da Trax Flexforce, um marketplace compartilhado e sob demanda.

J.P. Morgan atuou como um facilitador para Trax nesta rodada de investimento

Sobre a Trax

A missão da Trax é possibilitar marcas e varejistas a potencializar o poder das tecnologias digitais para produzir as melhores experiências de compras imagináveis. A plataforma de varejo da Trax permite que os clientes compreendam o que está acontecendo na prateleira, em cada loja, o tempo inteiro, para que eles possam focar no que fazem de melhor – encantar os consumidores. Muitas das principais marcas e varejistas do mundo utilizam o serviço de Promotoria Dinâmica da Trax (Dynamic Merchandising), execução em loja, engajamento do consumidor, medição de mercado, análises, e soluções de monitoramento de prateleiras em escala para orientar a experiência positiva do consumidor e desbloquear oportunidades de receita em todos os pontos de venda. Como pioneiros em visão computacional, a Trax continua a liderar o setor com inovação e excelência, através do desenvolvimento de tecnologias avançadas e métodos autônomos de coleta de dados. A Trax é uma empresa global com centros nos Estados Unidos, Singapura e Israel, atendendo clientes em mais de 90 países mundialmente.

1Na data deste comunicado à imprensa, o SoftBank Group Corp. realizou contribuições de capital para permitir investimentos pelo SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") em determinadas empresas do portfólio. As informações aqui incluídas são apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de interesse de compra de parceria limitada em qualquer fundo, incluindo o SVF 2. O SVF 2 ainda não teve um fechamento externo, e quaisquer investidores terceiros em potencial devem receber informações adicionais relacionadas a quaisquer investimentos SVF 2 antes do fechamento.

2Innovation Growth Ventures Co., Ltd. A (IGV) é administrada pelo Sony Innovation Fund e Daiwa Capital Holdings

