Stonepeak Infrastructure Partners和Ironclad Energy Partners宣佈以2.6億美元的企業價值將羅徹斯特地區能源資產售予SDCL Energy Efficiency Income Trust

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Stonepeak Infrastructure Partners（簡稱“Stonepeak”）旗下子公司Ironclad Energy Partners LLC（簡稱“Ironclad”）已同意以2.6億美元企業價值將其在 RED-Rochester, LLC（簡稱“RED”）及其關係企業中的間接股權全部售予SDCL Energy Efficiency Income Trust plc（簡稱“SEEIT”），但需進行慣例成交條件調整。

作為美國最大的地區能源系統之一，RED專門為紐約州羅徹斯特市伊士曼商業園區（Eastman Business Park，簡稱“EBP”或「園區」）內的100多家商業和工業客戶提供服務。一個多世紀以來，RED的資產基礎一直在為占地1,200英畝的EBP及其客戶提供可靠且價格極具競爭力的公用事業服務。如今，RED以其高效環保的三重熱電聯產設施為客戶服務，提供包括蒸汽、冷凍水和電力在內的16項獨立公用事業服務，為客戶和在園區工作的5,500名員工提供支援。

2016年收購後，Stonepeak和Ironclad承諾提供約8,000萬美元的額外資金，將RED的燃煤中央電廠改造為現代天然氣鍋爐。棕地專案在18個月內交付，準時且符合預算，沒有對客戶造成任何干擾。天然氣轉換完成後，Stonepeak和Ironcladed承諾增加資金，以進一步對RED的設施進行現代化改造，在四年的所有權期間完成40多個增效專案，並確定了另外100多個此類專案供未來執行。Stonepeak和Ironclad在園區內的努力受到利害關係者的好評，並獲得紐約州能源與研究發展局(New York State Energy & Research Development Agency)和羅徹斯特瓦斯與電力公司(Rochester Gas & Electric)等地方和州實體的認可和支持。透過已執行和確定的專案，預計RED將減少園區內的二氧化碳排放量，相當於安裝一個880兆瓦的光電太陽能裝置，並將分別減少約99%和約60%的二氧化硫和氮氧化物排放量。SDCL希望在其所有權期間繼續這些現代化改造和增效努力，並可望透過減少燃料使用量來繼續提高獲利能力和減少排放。

在獲得慣例的監管批准後，該交易可望於2021年第二季完成。

Stonepeak資深董事總經理Luke Taylor表示：「作為一家總部位於紐約的資產管理公司，Stonepeak很高興有機會支持RED資產的成功轉型，並為紐約五指湖(Finger Lakes)地區的持續振興做出有意義的貢獻。我們相信，新業主將繼續努力，在伊士曼商業園區內推動具有環保意識的成長。」

Ironclad執行長John Prunkl補充道：「我們成功地將資產從煤炭轉換為天然氣，實施了40多個提高效率的專案，並顯著減少了二氧化碳的排放量，從而在商業、技術和財務上為公用事業和園區的成長奠定了基礎。Ironclad感謝RED員工、客戶和園區內所有其他利害關係者在這一過程中對我們的支持。Ironclad將與SEEIT密切合作，確保業務的成功轉型，我們期待RED和EBP繼續取得成功。」

SDCL是SEEIT的管理公司。SDCL創始合夥人兼執行長Jonathan Maxwell表示：「SEEIT正在收購已運行並已建立的地區能源系統，該系統為美國首屈一指的商業園區內的多樣化客戶群提供一系列基本和高效的能源服務和公用設施。我們希望這項專案能夠對SEEIT的收入和現金流有良好貢獻。同時，透過增加新客戶和實施能源增效措施，該專案可為中長期成長提供潛力。」

加拿大豐業銀行(Scotiabank)擔任Stonepeak和Ironclad的獨家財務顧問，麥格理資本(Macquarie Capital)擔任SDCL的財務顧問。

美亞博法律事務所(Mayer Brown LLP)擔任賣方的法律顧問。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所擔任SDCL的法律顧問。

關於STONEPEAK

Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com)是專注於基礎設施的私募股權公司，總部位於紐約，資產管理規模為313億美元（截至2020年9月30日）。Stonepeak投資於為客戶提供基本服務的長期硬資產業務和專案，尋求與優質管理團隊積極合作，促進營運改善並為成長計畫提供資金。

www.stonepeakpartners.com

關於IRONCLAD ENERGY PARTNERS

Ironclad Energy Partners是Stonepeak與業界資深人士John Prunkl和Christopher Fanella共同設立的合資企業。Ironclad成立於2016年初，其明確的目的是在營運、商業、技術和財務方面獲取和增加中型市場能源設施的價值。Ironclad的負責人曾在多倫多證券交易所上市的Primary Energy Recycling Corporation擔任執行長和商務長，已在美國和世界各地收購、擁有、合作、運行和/或建造了總容量超過11,000兆瓦的專案。

www.ironclad-energy.com

關於SEEIT

SDCL Energy Efficiency Income Trust plc是業界率先專門投資於能源效率領域的英國上市公司。其專案主要位於英國、歐洲和北美，包括西班牙的汽電共生資產組合、美國的再生能源和汽電共生專案組合、瑞典的受監管天然氣配送網路，以及最近在美國的商業和工業太陽能和儲能專案組合。

SEEIT的投資管理公司是Sustainable Development Capital LLP (SDCL)。SDCL成立於2007年，在開發和投資能源效率和分散式能源生產專案方面擁有良好的業績記錄。

www.seeitplc.com

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