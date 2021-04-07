Stonepeak Infrastructure Partners和Ironclad Energy Partners宣布以2.6亿美元的企业价值将罗切斯特地区能源资产出售给SDCL Energy Efficiency Income Trust

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Stonepeak Infrastructure Partners（简称“Stonepeak”）旗下子公司Ironclad Energy Partners LLC（简称“Ironclad”）已同意以2.6亿美元企业价值将其在RED-Rochester, LLC（简称“RED”）及其关联公司中的间接股权全部出售给SDCL Energy Efficiency Income Trust plc（简称“SEEIT”），但需进行惯例成交条件调整。

作为美国最大的地区能源系统之一，RED专门为纽约州罗彻斯特市伊士曼商业园区（Eastman Business Park，简称“EBP”或“园区”）内的100多家商业和工业客户提供服务。一个多世纪以来，RED的资产基础一直在为占地1,200英亩的EBP及其客户提供可靠且价格极具竞争力的公用事业服务。如今，RED以其高效环保的冷热电三联供设施为客户服务，提供包括蒸汽、冷冻水和电力在内的16项独立公用事业服务，为客户和在园区工作的5,500名员工提供支持。

2016年收购后，Stonepeak和Ironclad承诺提供约8,000万美元的额外资金，将RED的燃煤中央电厂改造为现代天然气锅炉。棕地项目在18个月内按时、按预算交付，没有对客户造成任何干扰。天然气转换完成后，Stonepeak和Ironcladed承诺增加资本，以进一步对RED的设施进行现代化改造，在四年的所有权期间完成40多个增效项目，并确定了另外100多个此类项目供未来执行。Stonepeak和Ironclad在园区内的努力受到利益相关者的好评，并获得纽约州能源与研究发展局(New York State Energy & Research Development Agency)和罗切斯特燃气电力公司(Rochester Gas & Electric)等地方和州实体的认可和支持。通过已执行和确定的项目，预计RED将减少园区内的二氧化碳排放量，相当于安装一个880兆瓦的光伏太阳能装置，并将分别减少约99%和约60%的二氧化硫和氮氧化物排放量。SDCL希望在其所有权期间继续这些现代化改造和增效努力，并有望通过减少燃料使用量来继续提高盈利能力和减少排放。

在获得惯例的监管批准后，该交易预计将在2021年第二季度完成。

Stonepeak高级董事总经理Luke Taylor表示：“ 作为一家总部位于纽约的资产管理公司，Stonepeak很高兴有机会支持RED资产的成功转型，并为纽约五指湖(Finger Lakes)地区的持续振兴做出有意义的贡献。我们相信，新业主将继续努力，在伊士曼商业园区内推动具有环保意识的增长。”

Ironclad首席执行官John Prunkl补充道：“ 我们成功地将资产从煤炭转换为天然气，实施了40多个提高效率的项目，并显著减少了二氧化碳的排放量，从而在商业、技术和财务上为公用事业和园区的发展奠定了基础。Ironclad感谢RED员工、客户和园区内的所有其他利益相关者在这一过程中为我们提供的支持。Ironclad将与SEEIT密切合作，确保业务的成功转型，我们期待RED和EBP继续取得成功。”

SDCL是SEEIT的管理公司。SDCL创始合伙人兼首席执行官Jonathan Maxwell表示：“ SEEIT正在收购一个已运营并已建立的地区能源系统，该系统将为美国首屈一指的商业园区内的多样化客户群提供一系列基本和高效的能源服务和公用设施。我们希望这个项目能够为SEEIT的收入和现金流做出积极的贡献。同时，该项目通过增加新客户和实施能源增效措施，为中长期增长提供潜力。”

加拿大丰业银行(Scotiabank)担任Stonepeak和Ironclad的独家财务顾问，麦格理资本(Macquarie Capital)担任SDCL的财务顾问。

美亚博律师事务所(Mayer Brown LLP)担任出售方的法律顾问。威尔逊律师事务所(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati)担任SDCL的法律顾问。

关于STONEPEAK

Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com)是一家专注于基础设施的私募股权公司，总部位于纽约，资产管理规模为313亿美元（截至2020年9月30日）。Stonepeak投资于为客户提供基本服务的长期硬资产业务和项目，寻求与高素质管理团队积极合作，促进运营改进并为公司增长计划提供资金。

www.stonepeakpartners.com

关于IRONCLAD ENERGY PARTNERS

Ironclad Energy Partners是Stonepeak与业内资深人士John Prunkl和Christopher Fanella共同组建的合资企业。Ironclad成立于2016年初，其明确的目的是在运营、商业、技术和财务方面获取和增加中等市场能源设施的价值。Ironclad的负责人曾在多伦多证券交易所上市的Primary Energy Recycling Corporation担任首席执行官和首席商务官，已在美国和世界各地收购、拥有、合作、运营和/或建造了总容量超过11,000兆瓦的项目。

www.ironclad-energy.com

关于SEEIT

SDCL Energy Efficiency Income Trust plc是业内率先专门投资于能源效率领域的英国上市公司。其项目主要位于英国、欧洲和北美，包括西班牙的热电联产资产组合、美国的可再生能源和热电联产项目组合、瑞典的受监管天然气分销网络，以及最近在美国的商业和工业太阳能和储能项目组合。

SEEIT的投资管理公司是Sustainable Development Capital LLP (SDCL)。SDCL成立于2007年，在开发和投资能源效率和分散式能源生产项目方面拥有良好的业绩记录。

www.seeitplc.com

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