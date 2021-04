BUFFALO, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Unifrax, de toonaangevende fabrikant van hoogwaardige speciale materialen, introduceerde vandaag een nieuwe, nano gestructureerde ondersteunende technologie voor aluminiumoxidekatalysatoren voor de transportmarkt: Eco-lytic™ van Unifrax. De ondersteuningsvezel van de eco-lytische katalysator, gehuisvest in de katalysator van een voertuig, is ontworpen om de bestaande katalysator te vervangen of toe te voegen aan bestaande systemen om de emissiereductie te verbeteren, minder edele metalen en grondstoffen te verbruiken en een lager energieverbruik door het voertuiggewicht te stimuleren vermindering. De oplossing is ontworpen om de levensduur van een schonere motor te verlengen en autofabrikanten in staat te stellen te voldoen aan de steeds strengere environmental, social, and governance (ESG) en regelgeving, terwijl ze aanzienlijke kostenbesparingen opleveren naarmate de markt overgaat op electric vehicles (EV’s).

