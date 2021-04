Unifrax lance un nouveau produit catalytique : Eco-lytic™, une solution plus propre, plus légère et plus efficace pour réduire les émissions des véhicules

BUFFALO, État de New York--(BUSINESS WIRE)--Unifrax, le principal fabricant de matériaux spéciaux haute performance, a présenté aujourd’hui une nouvelle technologie de support de catalyseur à base d'alumine à nanostructure pour le marché des transports : Eco-lytic™ by Unifrax. Installée dans le convertisseur catalytique d’un véhicule, la fibre de support de catalyseur Eco-lytic est conçue pour remplacer le convertisseur catalytique existant ou être ajoutée à des systèmes existants afin d’améliorer la réduction des émissions, de consommer moins de métaux et de matières premières précieux, et de permettre une réduction de la consommation d'énergie grâce à une réduction du poids des véhicules. La solution est conçue pour aider à prolonger un fonctionnement moteur plus propre et permettre aux fabricants de véhicules de satisfaire à des normes et réglementations de plus en plus exigeantes en matière d’ESG (environnemental, social et gouvernance), tout en permettant des économies considérables alors que le marché effectue une transition vers les véhicules électriques (VE).

Eco-lytic fait actuellement l’objet de tests poussés chez plusieurs constructeurs automobiles mondiaux. Les résultats préliminaires suggèrent que la solution permet de réduire jusqu’à 80 pour cent la masse du milieu de support de catalyseur et jusqu’à 40 pour cent la charge de métal du groupe platine par rapport aux systèmes traditionnels. Cela conduit à une plus grande efficacité en raison d’un amorçage plus rapide de la performance catalytique. Unifrax disposera d’une capacité de production commerciale en ligne à la fin de l’année 2021.

« Le secteur des transports fait l’objet d’une transformation incroyable – les fabricants de véhicules et les régulateurs concentrent leurs efforts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette transition ne se fera pas du jour au lendemain, et l’industrie a un besoin criant de solutions à plus court terme pour contribuer à la transition du secteur vers une empreinte écologique plus faible. Eco-lytic est cette solution et le changement radical dont nous avons besoin aujourd’hui », a déclaré Chad Cannan, vice-président directeur du département Recherche et développement chez Unifrax. « Eco-lytic est sur le point de modifier les règles du jeu pour n’importe quel moteur conventionnel, quelle que soit sa taille et qu’il soit mobile ou fixe. Notre produit est conçu pour faciliter la réduction des émissions, réduire le besoin de matières premières précieuses, prolonger un fonctionnement de moteur plus propre et contribuer à favoriser une empreinte carbone plus durable grâce à une réduction du poids des véhicules. »

Non seulement la structure flexible d’Eco-lytic offre des avantages en termes d’efficacité et d’économies, elle offre aussi aux partenaires et fabricants dans le secteur des transports des options de conditionnement uniques. Unifrax est en mesure de personnaliser le produit Eco-lytic pour répondre aux besoins de partenaires individuels, via des formes et tailles personnalisées, afin de pouvoir être installé dans des endroits où les technologies existantes ne le permettent pas.

« Unifrax continue de poursuivre sa mission visant à rendre le monde plus écologique, plus propre et plus sûr. Nous avons œuvré pour soutenir la transition du secteur vers les VE grâce à un robuste portefeuille de solutions de batteries et technologiques qui comprend : notre technologie exclusive d’anode SiFab™ récemment annoncée, qui permet d’obtenir une densité d'énergie nettement supérieure dans les batteries Li-ion, nos matériaux de séparation AGM, nos séparateurs en verre Li-ion grand format, nos barrières interstitielles pour éviter l’emballement thermique, nos systèmes de protection incendie pour les compartiments à batteries et maintenant Eco-lytic », a affirmé John Dandolph, président-directeur général d’Unifrax. « Eco-lytic offre une transition enthousiasmante pour réduire le poids et le coût des convertisseurs catalytiques, réduire l'utilisation des métaux et matière premières précieux et minimiser l’impact environnemental des moteurs conventionnels alors que l’industrie effectue une transition vers les VE. Ainsi, Eco-lytic constitue une solution unique et propriétaire qui ouvre la voie à une nouvelle ère du contrôle des émissions, en accord avec notre mission chez Unifrax. »

Basée sur la longue histoire de fabrication et de technologies à base de fibres d’Unifrax, Eco-lytic est le premier pas fait par Unifrax vers le support catalytique. Unifrax, l’inventeur des fibres céramiques spéciales, a plus de 75 ans d’expérience dans le développement et la fourniture de matériaux inorganiques d’ingénierie à grande échelle aux industries de pointe du monde entier, notamment les véhicules électriques, l’aérospatiale et le traitement chimique.

Unifrax sera disponible durant le WCX Digital Summit de SAE, qui aura lieu du 13 au 15 avril 2021, pour parler de la technologie Eco-lytic avec les participants intéressés. Pour en savoir plus sur Eco-lytic, visitez www.unifrax.com.

À propos d'Unifrax

Unifrax développe et fabrique des matériaux spécialisés à haute performance utilisés dans des applications avancées, notamment l’isolation industrielle à haute température, les véhicules électriques, le stockage d’énergie, la filtration et la protection contre les incendies, entre autres. Les produits Unifrax sont conçus dans le but ultime d’économiser l’énergie, de réduire la pollution et d’améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements en respectant notre engagement envers nos clients d’offrir des solutions plus écologiques, plus propres et plus sûres pour leurs besoins applicatifs. Unifrax possède 37 usines de fabrication dans 12 pays et emploie plus de 2 700 personnes dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.unifrax.com. Pour des mises à jour, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Clearlake

Fondée en 2006, Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement exploitant des entreprises intégrées dans les domaines du private equity, du crédit et d'autres stratégies connexes. Grâce à une approche sectorielle, la société cherche à créer des partenariats avec des équipes de direction expérimentées en fournissant du capital patient à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs cibles de la société sont la technologie, les industriels et les consommateurs. Clearlake possède à ce jour environ 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion et ses directeurs en charge d’investissements seniors ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société dispose de bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.clearlake.com et sur Twitter à @ClearlakeCap.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.