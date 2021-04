EIP kondigt drie Europese energieleiders aan om zich aan te sluiten bij het wereldwijde innovatieplatform

NEW YORK & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), het wereldwijde investeringsplatform dat de transitie naar een duurzame energietoekomst leidt, kondigde Shell Ventures, EDF en DSD aan als de nieuwste Europese leiders om zich aan te sluiten bij de coalitie gericht op de vooruitgang van technologie├źn die de wereldwijde decarbonisatie versnellen. De coalitie van EIP werkt samen door inzichten te delen, te investeren in innovatieve en transformatieve bedrijven en de groei van ondernemers te versterken door middel van toegewijde partnerschappen.

Shell Ventures, EDF en DSD vertegenwoordigen een brede dwarsdoorsnede van de Europese energiesector. Hun deelname aan de wereldwijde coalitie van EIP toont een toewijding en een gedeelde missie om het innovatietempo te versnellen en de acceptatie van kritische klimaatoplossingen snel op te schalen. Ze sluiten zich aan bij een diverse groep industrieleiders in de energie-, mobiliteits- en duurzaamheidsectoren, waaronder EWE, Fortum, Enterprise Holdings, AGL, Nysno en Tronder Energie.

