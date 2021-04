Unifrax apresenta novo produto de catálise Eco-lytic™ – uma solução mais limpa, mais leve e mais eficiente para reduzir as emissões veiculares

BUFFALO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Unifrax, a fabricante líder de materiais especiais de alto desempenho, apresentou hoje uma nova tecnologia de suporte de catalisador nanoestruturado a base de alumina para o mercado de transporte – Eco-lytic™ by Unifrax. Alojado dentro do conversor catalítico de um veículo, a fibra de suporte do catalisador Eco-lytic foi projetada para substituir o conversor catalítico existente ou adicionar aos sistemas existentes com a finalidade de aumentar a redução de emissões, consumir menos metais preciosos e matérias-primas e reduzir o uso de energia através da diminuição do peso do veículo. A solução foi projetada para ajudar a prolongar uma vida útil mais limpa do motor e permitir que os fabricantes de veículos atendam aos padrões e regulamentações em Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) cada vez mais rigorosos, ao mesmo tempo em que oferece economias de custo consideráveis à medida que o mercado migra para veículos elétricos (EVs).

O Eco-lytic está atualmente em testes avançados com várias montadoras globais. Os resultados preliminares sugerem que a solução pode reduzir a massa do meio de suporte do catalisador em até 80% e diminuir a carga de metais do grupo da platina em até 40% em comparação com os sistemas tradicionais. Isso resulta em maior eficiência devido ao arranque mais rápido do desempenho catalítico. A Unifrax terá capacidade de produção comercial on-line no final de 2021.

“A indústria de transporte está passando por uma transformação incrível – os fabricantes de veículos e reguladores estão concentrando esforços na redução das emissões de gases de efeito estufa e na transição para veículos elétricos ou híbridos. Essa transição não acontecerá da noite para o dia e a indústria precisa desesperadamente de soluções de curto prazo para ajudar na transição do setor a uma pegada mais ecológica. O Eco-lytic é essa solução e a mudança radical de que precisamos hoje”, disse Chad Cannan, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da Unifrax. “O Eco-lytic está preparado para ser um divisor de águas em qualquer motor convencional, seja grande ou pequeno, móvel ou estacionário. Nosso produto foi projetado para aumentar as reduções de emissões, reduzir a necessidade de matérias-primas preciosas, prolongar a vida útil mais limpa do motor e ajudar a gerar uma pegada de carbono mais sustentável por meio da diminuição do peso do veículo.”

A estrutura flexível do Eco-lytic não oferece apenas vantagens de eficiência e economia de custos, mas também fornece aos parceiros e fabricantes da indústria de transporte opções exclusivas de acondicionamento. A Unifrax tem a capacidade de adaptar o produto Eco-lytic para atender às necessidades de parceiros individuais por meio de formatos e tamanhos personalizados para se adaptar a locais onde as tecnologias existentes não podem.

“A Unifrax continua com sua missão de tornar o mundo um lugar mais ecológico, limpo e seguro. Estamos trabalhando para apoiar a transição da indústria para EVs por meio de uma bateria robusta e um portfólio de soluções de tecnologia que inclui: nossa tecnologia recentemente anunciada patenteada de anodo SiFab™, que gera densidade de energia significativamente maior em baterias de íon de lítio, nossos materiais separadores de AGM, nossos separadores de vidro de íon de lítio de grande formato, nossas barreiras térmicas intersticiais contra vazamentos, nossos sistemas de proteção contra incêndio do compartimento da bateria e agora o Eco-lytic”, disse John Dandolph, presidente e CEO da Unifrax. “O Eco-lytic fornece uma ponte empolgante para reduzir os pesos e custos dos conversores catalíticos, reduzir o uso de metais preciosos e matérias-primas e minimizar o impacto ambiental dos motores convencionais conforme a indústria migra aos EVs. Como tal, o Eco-lytic é uma solução exclusiva e patenteada que abre as portas para uma nova era de controle de emissões em consonância com nossa missão na Unifrax.”

Com base na história profunda da Unifrax de tecnologia e fabricação baseada em fibras, o Eco-lytic é o primeiro passo da Unifrax para o suporte catalítico. A Unifrax, inventora de fibras cerâmicas especiais, possui um histórico de mais de 75 anos de desenvolvimento e fornecimento de materiais inorgânicos projetados em grande escala para indústrias avançadas no mundo todo, incluindo veículos elétricos, indústria aeroespacial e processamento químico.

A Unifrax estará disponível durante a WCX Digital Summit da SAE (de 13 a 15 de abril de 2021) para debater sobre a tecnologia Eco-lytic com os participantes interessados. Para mais informações sobre o Eco-lytic, acesse www.unifrax.com.

Sobre a Unifrax

A Unifrax desenvolve e fabrica materiais especiais de alto desempenho usados em aplicações avançadas, incluindo isolamento industrial de alta temperatura, veículos elétricos, armazenamento de energia, filtragem e proteção contra incêndio, entre muitos outros. Os produtos da Unifrax são projetados com o objetivo final de economizar energia, reduzir a poluição e melhorar a segurança de pessoas, edifícios e equipamentos, cumprindo nosso compromisso com nossos clientes de soluções mais ecológicas, limpas e seguras para seus desafios de aplicação. A Unifrax possui 37 fábricas operando em 12 países e emprega mais de 2,7 mil funcionários no mundo inteiro. Mais informações disponíveis em www.unifrax.com. Para novidades, siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Sobre o Clearlake

Fundada em 2006, a Clearlake Capital Group, L.P. é uma empresa de investimento que opera negócios integrados de capital privado, crédito e outras estratégias relacionadas. Com uma abordagem focada no setor, a empresa busca fazer parceria com equipes de gestão experientes, fornecendo capital paciente e de longo prazo para empresas dinâmicas que podem se beneficiar da abordagem de melhoria operacional da Clearlake, O.P.S.®. Os principais setores-alvo da empresa são indústria, tecnologia e consumo. A Clearlake conta atualmente com aproximadamente US$ 35 bilhões de ativos sob gestão e seus principais diretores de investimento lideraram ou colideraram mais de 300 investimentos. A empresa possui escritórios em Santa Mônica e Dallas (ambos nos EUA). Mais informações disponíveis em www.clearlake.com e no Twitter @ClearlakeCap.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.