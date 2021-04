NEW YORK & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), la piattaforma di investimento globale che guida la transizione verso un futuro energetico sostenibile, ha annunciato Shell Ventures, EDF e DSD come gli ultimi leader europei ad unirsi alla sua coalizione focalizzata sul progresso delle tecnologie che accelerano la decarbonizzazione globale. La coalizione dell'EIP collabora condividendo intuizioni, investendo in imprese innovative e trasformative, e amplificando la crescita degli imprenditori attraverso partnership dedicate.

Shell Ventures, EDF e DSD rappresentano un ampio spaccato dell'industria energetica europea.

