Veristat kondigt nieuwe investeringspartner-WindRose Health Investors aan

SOUTHBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veristat, een wetenschappelijk georiënteerde, wereldwijde clinical research organization (CRO), kondigde vandaag aan dat het zijn meerderheidsbelang heeft overgedragen van Variance Development Partners aan WindRose Health Investors (WindRose). WindRose investeert uitsluitend in bedrijven in de gezondheidszorg en heeft uitgebreide ervaring in het landschap van de gezondheidszorgdiensten, waaronder uitbestede biofarmaceutische diensten zoals die van Veristat.

“Als oprichter van Veristat geloof ik dat Veristat de ideale investeringspartner heeft gevonden die onze filosofie, onze waarden en de impact die we maken in klinisch onderzoek begrijpt,” verklaarde John P. Balser, Ph.D., President, Co-Founder en Chief Statistical Officer van Veristat. “WindRose heeft een track record van succesvolle samenwerking, begrijpt de kritische aard van de wetenschappelijke en therapeutische expertise die we bieden en zal belangrijke kennis en een netwerk van adviseurs meebrengen om ons te helpen terwijl we ons blijven ontwikkelen.”

