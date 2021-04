SOUTHBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veristat, un'organizzazione di ricerca clinica (CRO) globale con una mentalità scientifica, ha annunciato oggi di aver trasferito la sua proprietà di maggioranza da Variance Development Partners a WindRose Health Investors (WindRose). WindRose investe esclusivamente in aziende sanitarie e ha una vasta esperienza nel panorama dei servizi sanitari, compresi i servizi biofarmaceutici in outsourcing come quelli di Veristat.

"Come fondatore di Veristat, credo che Veristat abbia raggiunto il partner di investimento ideale che comprende la nostra filosofia, i nostri valori e l'impatto che abbiamo nella ricerca clinica", ha dichiarato John P. Balser, Ph.D., presidente, co-fondatore e direttore statistico di Veristat.

